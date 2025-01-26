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علوم الدار

انطلاق ملتقى «حصاد مزارعنا» في أم القيوين

ماجد بن سعود يطلع على المشاركات (وام)
27 يناير 2025 00:56

أم القيوين (وام)

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نظم مجلس سيدات أعمال أم القيوين ملتقى «حصاد مزارعنا» بحضور الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار بأم القيوين. أقيم الملتقى أمس الأول بالتعاون مع مدرسة أم القيوين الحلقة الثانية والثالثة بنات وبدعم من غرفة تجارة وصناعة أم القيوين ضمن المبادرات الداعمة للبرنامج الوطني «ازرع الإمارات» بهدف تطوير الإنتاج الزراعي المحلي وتعزيز جودته وتنافسيته عبر تبادل أفضل الممارسات في مجال التنمية الزراعية المستدامة.
حضر الملتقى - الذي أقيم على الواجهة البحرية في أم القيوين- سعادة خلفان أحمد مسفر، رئيس غرفة أم القيوين، وسعادة عائشة راشد ليتيم، عضو المجلس الوطني الاتحادي رئيس مجلس سيدات أعمال أم القيوين، إلى جانب أعضاء من المجلس الوطني الاتحادي ومجلس إدارة غرفة أم القيوين.
شملت فعاليات الملتقى معرضاً شاركت فيه المزارع المحلية لعرض منتجاتها الزراعية والحيوانية، بما في ذلك التمور إلى جانب مشاركة شركات متخصصة في تنسيق الحدائق والمعدات الزراعية ومصانع إنتاج الأعلاف والأسمدة العضوية إضافة إلى مزارع بيع المواشي والطيور والدواجن.
وتضمنت الفعاليات أيضاً ورش عمل قدمتها جمعية الإمارات للطبيعة حول النباتات الملحية، وورشاً أخرى نظمتها دائرة بلدية أم القيوين حول طرق الزراعة وإعداد الأسمدة العضوية وتحسين التربة علاوة على أنشطة تثقيفية حول التغذية الصحية، وفقرات ترفيهية للأطفال.
وتفقد الشيخ ماجد بن سعود المعلا أركان الملتقى وقام بزراعة شتلة زراعية واطلع على منتجات المزارع الوطنية والمشاريع الزراعية المنزلية، واستمع إلى شرح من المشاركين حول وسائل تطوير القطاع الزراعي وتقنيات الري والبستنة إلى جانب مشاركات الطلبة علاوة على ورش عمل نظمتها الدوائر الحكومية.
وأثنى الشيخ ماجد بن سعود المعلا على جهود وزارة التربية والتعليم في غرس ثقافة الزراعة وإنتاج الغذاء لدى الطلبة ما يسهم في إعداد جيل واعٍ يسهم في التنمية الزراعية المستدامة.
وأعرب عن إعجابه بمشاركة المزارعين ومنتجاتهم وابتكاراتهم، ودورهم في تعزيز الأمن الغذائي وزيادة الإنتاجية الزراعية. من جانبها، أكدت عائشة راشد ليتيم أن الملتقى يأتي في إطار استراتيجية مجلس سيدات أعمال أم القيوين لدعم المبادرات والبرامج الوطنية. وأكد المشاركون أهمية مثل هذه المبادرات في دعم القطاع الزراعي وتعزيز دوره في تحقيق الأمن الغذائي للدولة.

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