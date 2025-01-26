«السلامة الغذائية» تدعو إلى تعريف وتسجيل الثروة الحيوانية عبر «تم»

إبراهيم سليم (أبوظبي)

دعت هيئة الزراعة والسلامة الغذائية أبوظبي مربي الثروة الحيوانية إلى ترقيم وتعريف جميع الحيوانات بالمزرعة، لتحقيق الاستفادة المثلى من الخدمات البيطرية، وغيرها من الخدمات التي تهم المربين، إذ يمكن للمربين التسجيل عبر منصة «تم» من خلال نظام تعريف وتسجيل الحيوانات، وذلك عبر خدمة استكمال ترقيم الثروة الحيوانية في حيازة قائمة. وكانت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، قد شرعت في تطبيق برنامج تعريف وتسجيل الحيوانات المنتجة للغذاء «أغنام جمال وأبقار» متبنية أفضل الممارسات والمعايير الدولية في هذا المجال.

وتستخدم الهيئة وسائل تعريف حديثة متطورة لتعريف الحيوانات وهي أرقام بلاستيكية تحتوي على شريحة إلكترونية بالنسبة للأغنام والأبقار تثبت على الأذن اليمنى للحيوان، وشريحة إلكترونية صغيرة جداً مغلفة بأحد أنواع البلاستيك الشفاف من نوع خاص وتحقن تلك الشريحة تحت الجلد في الجهة اليسرى من رقبة الحيوان في الجمال.

وأوضحت الهيئة أن أهمية تعريف الحيوانات تتمثل في توفير قاعدة بيانات عن أعداد وأنواع الحيوانات المرباة وتوزيعها في الإمارة من الممكن الاستفادة منها في الآتي: «اقتراح وإعداد الخطط والسياسات المناسبة لتطوير قطاع الثروة الحيوانية بناءً على الإحصائيات التي يوفرها نظام التعريف، وضبط وتنظيم برامج الدعم الحكومي لمربي المواشي وإيصال الدعم لمستحقيه، وتحديد المتطلبات والاحتياجات الضرورية لدعم قطاع الثروة الحيوانية والعمل على توفيرها».

وتتحقق العديد من فوائد تعريف وتسجيل الحيوانات بالنسبة لمربي الحيوانات، ومنها الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي لمربي الثروة الحيوانية «تعريف الحيوانات شرط من شروط الحصول على الدعم»، واستخدام قاعدة بيانات برنامج التعريف كسجل تربية الحيوان لإدارة القطيع بما يسهم في: «معرفة إنتاجية الرأس الواحد من القطيع..» ومعرفة وتتبع الحالة الصحية للقطيع «الأمراض، التحصينات، مكافحة الطفيليات الداخلية والخارجية».. ومعرفة التكلفة الاقتصادية للتربية، واستبعاد الحيوانات غير المنتجة أو قليلة الإنتاج وإحلال الحيوانات ذات الصفات الجيدة، وكذلك معرفة التاريخ المرضي لأي حيوان قبل شرائه. وتعريف الحيوانات لا يسبب أية مشاكل صحية للقطيع أبداً، ولكن في حال حصول أية مشكلة بعد التعريف مباشرة وبمدة لا تزيد على 48 ساعة يرجى مراجعة أقرب عيادة بيطرية لمزرعتك وإخبارهم ليتم الكشف الطبي حسب الإجراءات المتبعة في الهيئة. كما أنه عند ذبح أو نفوق الإبل المعرفة يجب مراجعة أقرب عيادة بيطرية للإبلاغ عن الحالة ليتمكن الفريق الفني من توثيق رقم الحيوان.