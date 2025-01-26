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علوم الدار

%34 نسبة النمو في عدد الشركات العاملة بقطاع النقل التجاري بدبي

مؤشرات استثنائية حققها قطاع النقل التجاري في 2024 (من المصدر)
27 يناير 2025 00:56

دبي (الاتحاد) 

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كشف معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أن قطاع النقل التجاري الذي تشرف عليه الهيئة، حقق مؤشرات أداء استثنائية عام 2024، إذ ارتفع عدد الشركات العاملة في القطاع، من 9000 شركة، إلى 12 ألفاً و100 شركة، مسجلاً نمواً بنسبة 34% مقارنة بعام 2023، وعدد المركبات المسجلة في قطاع النقل التجاري واللوجستي، بأكثر من 100 ألف مركبة، ليصل إجمالي عدد المركبات إلى أكثر من 400 ألف، مسجلاً نمواً بنسبة 31% مقارنة بعام 2023.
وأكد أن هذه النتائج جاءت في ظل تطبيق الهيئة أفضل الممارسات العالمية وتحسين خدمات الترخيص التجاري، وتطوير الإطار التنظيمي وحوكمة قطاعات أنشطة النقل والتأجير بما يتناسب مع أفضل الممارسات العالمية، والتعاون والعمل المشترك مع الشركاء الاستراتيجيين في القطاع، إضافة إلى حزم المبادرات التطويرية لقطاع تأجير السيارات وغيرها، وذلك تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة، في تعزيز مكانة الإمارة وجهةً عالميةً رائدةً للمال والأعمال والاقتصاد، وتطبيقاً لاستراتيجية النقل التجاري واللوجستي البري في إمارة دبي 2030، التي تستهدف مضاعفة المساهمة المباشرة لقطاع النقل التجاري واللوجستي البري في اقتصاد الإمارة، إلى 16.8 مليار درهم، ورفع نسبة تبنّي التكنولوجيا في البنية التحتية للقطاع بواقع 75%، وخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 30%، وتحسين كفاءة التشغيل بنسبة 10%.
وقال معالي مطر الطاير، إن قطاع أنشطة النقل التجارية يعد من القطاعات الحيوية، ويشكل عصب الحركة الاقتصادية والتجارية في إمارة دبي، ويسهم في تحقيق أجندة دبي الاقتصادية «D33»، الهادفة إلى ترسيخ مكانة الإمارة، باعتبارها واحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم، كما يسهم في دفع عجلة النمو في الإمارة، واستمرارية تدفق السلع وسلاسل التوريد العالمية، وتعزيز سمعة وتنافسية الإمارة.

دبي
الإمارات
النقل
مطر الطاير
هيئة الطرق والمواصلات
قطاع النقل
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