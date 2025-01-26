%33.6 نسبة الإنجاز في خط الغاز الطبيعي من البطائح إلى الذيد

الشارقة (الاتحاد)

بدأت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة في تنفيذ خط رئيسي لنقل الغاز الطبيعي من منطقة البطائح إلى الذيد بطول 24 كم وبتكلفة تتجاوز 7.7 مليون درهم، وبلغت نسبة الإنجاز في المشروع 33.6%، وسيخدم المشروع شريحة كبيرة من المستفيدين في المستقبل في منطقة البطائح والمنطقة الوسطى.

وأكد المهندس إبراهيم البلغوني، مدير إدارة الغاز الطبيعي بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أن الهيئة تعمل على تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، بتوصيل خدمات الغاز الطبيعي للمنطقة الوسطى، والعمل على إعداد خطط استراتيجية للتوسع في شبكة الغاز الطبيعي في كافة المناطق بإمارة الشارقة.

وأوضح أن الهيئة تعمل على تنفيذ مشروعات الغاز الطبيعي وفق أفضل مواصفات الأمن والسلامة، وعمل دراسات مستمرة لإنشاء محطات وتنفيذ تمديدات بإمارة الشارقة، وذلك لتوفير خدمات الغاز الطبيعي لجميع المناطق والتوسعات.