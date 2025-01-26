«هيئة البيئة - أبوظبي» تفوز بالجائزة الذهبية لأفضل مبادرة لتحويل وتقليل النفايات

أبوظبي (الاتحاد)

فازت هيئة البيئة – أبوظبي، بالجائزة الذهبية عن فئة أفضل مبادرة لتحويل النفايات وتقليلها (القطاع الحكومي) للعام 2024، وذلك ضمن النسخة السادسة من جوائز الشرق الأوسط للنفايات وإعادة التدوير (MEWAR)، والتي أقيمت في 22 نوفمبر 2024.

وقد تم منح هذه الجائزة تقديراً للتأثير الإيجابي الكبير الذي حققته الهيئة عبر مبادراتها ومشاريعها لتحويل النفايات والتقليل منها في أبوظبي. كما يؤكد هذا التكريم التزام هيئة البيئة -أبوظبي، الاستثنائي بالاستدامة ونهجها المبتكر في إدارة النفايات، واضعاً الإمارة في مراكز الريادة الإقليمية في مجال المسؤولية البيئية.

وتعد جوائز الشرق الأوسط للنفايات وإعادة التدوير (MEWAR) جائزة مرموقة في مجال الاستدامة في المنطقة، إذ تحتفي بالإنجازات المتميزة وأفضل الممارسات لإدارة النفايات وإعادة التدوير واستعادة الموارد، حيث جمعت في نسختها السادسة هذا العام أهم القادة والمبتكرين لتكريم الجهود التحويلية في القطاعين العام والخاص، عبر 17 فئة مختلفة تعنى بالتحديات والموضوعات البيئية.

ويجسّد فوز مبادرة هيئة البيئة – أبوظبي بهذه الجائزة حجم الجهود المتفانية التي تبذلها الهيئة لتحقيق هدفها الطموح في الوصول إلى صافي صفر نفايات بحلول عام 2041، والذي حددته استراتيجية إدارة النفايات في أبوظبي. حيث تتضمن هذه الاستراتيجية الشاملة مجموعة من المشاريع والمبادرات الهامة التي تستهدف قطاعات متعددة للحد من تولد النفايات وتحسين معدلات إعادة التدوير وتعزيز الاقتصاد الدائري. كما يسلط هذا التكريم الضوء على ريادة هيئة البيئة – أبوظبي، في التوافق مع معايير الاستدامة العالمية والأهداف الاتحادية والمحلية، بالإضافة إلى دورها في تعزيز الاستدامة والرعاية البيئية.

وقال المهندس فيصل الحمادي، المدير التنفيذي لقطاع جودة البيئة في هيئة البيئة – أبوظبي: يشرفنا الفوز بهذه الجائزة المرموقة والمميزة بخبرائها في مجال إدارة النفايات، ويعكس هذا الإنجاز الرؤية المستقبلية لقيادة أبوظبي، التي لطالما شكل دعمها المتواصل وتوجيهاتها الحكيمة عاملاً أساسياً في انطلاق مسيرة الاستدامة في الإمارة، وهو ما ألهمنا في هيئة البيئة – أبوظبي، للنجاح في تنفيذ سياسات فعالة ومبادرات استراتيجية لمعالجة تحديات إدارة النفايات وتعزيز ثقافة المسؤولية البيئية، كما نؤكد على التزامنا بمواصلة الابتكار ودفع الحلول المستدامة التي تدعم رؤية أبوظبي لمستقبل أكثر ازدهاراً.

وقال المهندس سالم مبارك البريكي، مدير إدارة النفايات في هيئة البيئة – أبوظبي، الذي مثل الهيئة في حفل توزيع الجوائز: «تُعد هذه الجائزة دليلاً على التزام أبوظبي الراسخ بالاستدامة والابتكار في إدارة النفايات، ومن خلال المبادرات الاستراتيجية والمشاريع المتطورة، تهدف الهيئة إلى إنشاء نموذج تحويلي في إمارة أبوظبي لا يكتفي بتقليل النفايات، بل يضمن أيضاً مستقبلاً أكثر استدامة لمجتمعاتنا، كما نفخر بقيادة هذا الجهد والحصول على تقدير هذه المنصة المرموقة».

وفي إطار جهودها الرامية إلى تحسين إدارة النفايات في الإمارة، حرصت هيئة البيئة – أبوظبي، على مراجعة الأدوات التنظيمية لدعم إطار عمل أكثر قوة واستعداداً للمستقبل في مجال إدارة النفايات، إذ صُممت هذه التحديثات التنظيمية لمعالجة التحديات الناشئة وتعزيز الاقتصاد الدائري من خلال التشريعات الفعالة، وتمكنت الهيئة من ترسيخ ريادتها في هذه المبادرة، حيث طورت وسنت لوائح رئيسية، مثل اللائحة التنفيذية بشأن الإدارة المتكاملة للنفايات ونظام تصنيف النفايات، التي تلعب دوراً هاماً في تحسين ممارسات إدارة النفايات في جميع أنحاء الإمارة.

واطلعت لجنة التحكيم الخاصة بالجائزة على الاستراتيجية المبتكرة لهيئة البيئة – أبوظبي، ورؤيتها الشاملة للاستدامة على المدى الطويل، المدعومة بإنجازاتها في تطوير البنية التحتية، بما في ذلك إنشاء مرافق جديدة لمعالجة النفايات، وتطوير مرافق استعادة المواد ومشاريع تحويل النفايات إلى طاقة، نحو تحقيق هدفها المتمثل في إغلاق جميع مكبات النفايات بحلول عام 2026 وإنشاء مكبات نفايات هندسية بديلة، ليتحقق نجاح هذه المبادرات عبر التحليل العميق والمقارنات المعيارية، بدعم من الشراكات القوية بين القطاعين العام والخاص، وهو ما يعكس التأثير الإيجابي لجهود الهيئة في هذا المجال.

وقد وفرت تجربة فصل النفايات للمباني المتعددة الطوابق التي قامت بها هيئة البيئة - أبوظبي رؤى قيمة وفرصاً للتوسع في المستقبل. بالإضافة إلى ذلك، وضعت الهيئة خطة لتنفيذ ستة برامج تحفيزية لتعزيز مبادئ الاقتصاد الدائري ومكافأة الحد من تولد النفايات وزيادة إعادة التدوير والمعالجة.

وأكدت هيئة البيئة – أبوظبي، أن هذه الجائزة ترمز إلى التزامها الدائم بالاستدامة وتمهد الطريق لريادتها المستمرة في الابتكار البيئي، مما يرسخ مكانة أبوظبي الرائدة في الاستدامة عالمياً من أجل مستقبل أكثر ازدهاراً للأجيال القادمة.