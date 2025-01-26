«5.7-» أقل درجة حرارة سجلت خلال 10 سنوات في جبل جيس

مريم بوخطامين (أبوظبي)

شهدت قمة جبل جيس، أعلى قمة في دولة الإمارات، تسجيل أدنى درجة حرارة خلال السنوات العشر الماضية، حيث بلغت 5.7- درجة مئوية في عام 2017، وفقاً للدكتور أحمد حبيب، خبير الأرصاد في المركز الوطني للأرصاد الجوية.

وأوضح الدكتور حبيب أن جبل جيس يُعتبر من أبرز المناطق التي تشهد انخفاضاً ملحوظاً في درجات الحرارة، إلى جانب منطقتي ركنة ودمثة، خصوصاً في فصل الشتاء. وأضاف أن درجات الحرارة تبدأ بالانخفاض التدريجي مع نهاية فصل الخريف، وتصل إلى أدنى مستوياتها خلال شهري يناير وفبراير.

وأكد خبير الأرصاد أن انخفاض وارتفاع درجات الحرارة يعتمدان على الأنظمة الضغطية التي تؤثر على المنطقة، حيث تعمل الكتل الهوائية الباردة في فصل الشتاء على خفض درجات الحرارة بشكل كبير، مما قد يؤدي إلى حدوث البرودة الشديدة والصقيع. ومع ذلك، شدد على أن التنبؤ بحالات الصقيع أو تساقط الثلوج يظل أمراً صعباً. وأشار الدكتور حبيب إلى أن الكتل الهوائية الباردة يمكن أن تتسبب في انخفاض حاد بدرجات الحرارة، مصحوبة بالصقيع أو حتى الأمطار الثلجية، وهي من أبرز ملامح الطقس الشتوي في الدولة.

وتوقع المركز الوطني أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً وغائم أحياناً على الجزر وبعض المناطق الساحلية والشمالية، ورطباً ليلاً وصباح الثلاثاء مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً على البحر صباح الثلاثاء، وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج، يضطرب أحياناً آخر الليل في الخليج العربي، وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عُمان.

ويكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً وغائم أحياناً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على الجزر وبعض المناطق الشمالية والساحلية، ويكون رطباً ليلاً وصباح الأربعاء مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار على اليابسة، وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.