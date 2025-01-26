الإثنين 27 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«5.7-» أقل درجة حرارة سجلت خلال 10 سنوات في جبل جيس

أرشيفية
27 يناير 2025 00:58

مريم بوخطامين (أبوظبي) 

أخبار ذات صلة
منى الحمادي تحصد المركز الأول في «أبوظبي لصيد الأسماك»
رئيس الدولة يعلن 2025 «عام المجتمع» في الإمارات

شهدت قمة جبل جيس، أعلى قمة في دولة الإمارات، تسجيل أدنى درجة حرارة خلال السنوات العشر الماضية، حيث بلغت 5.7- درجة مئوية في عام 2017، وفقاً للدكتور أحمد حبيب، خبير الأرصاد في المركز الوطني للأرصاد الجوية. 
وأوضح الدكتور حبيب أن جبل جيس يُعتبر من أبرز المناطق التي تشهد انخفاضاً ملحوظاً في درجات الحرارة، إلى جانب منطقتي ركنة ودمثة، خصوصاً في فصل الشتاء. وأضاف أن درجات الحرارة تبدأ بالانخفاض التدريجي مع نهاية فصل الخريف، وتصل إلى أدنى مستوياتها خلال شهري يناير وفبراير.
وأكد خبير الأرصاد أن انخفاض وارتفاع درجات الحرارة يعتمدان على الأنظمة الضغطية التي تؤثر على المنطقة، حيث تعمل الكتل الهوائية الباردة في فصل الشتاء على خفض درجات الحرارة بشكل كبير، مما قد يؤدي إلى حدوث البرودة الشديدة والصقيع. ومع ذلك، شدد على أن التنبؤ بحالات الصقيع أو تساقط الثلوج يظل أمراً صعباً. وأشار الدكتور حبيب إلى أن الكتل الهوائية الباردة يمكن أن تتسبب في انخفاض حاد بدرجات الحرارة، مصحوبة بالصقيع أو حتى الأمطار الثلجية، وهي من أبرز ملامح الطقس الشتوي في الدولة.
وتوقع المركز الوطني أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً وغائم أحياناً على الجزر وبعض المناطق الساحلية والشمالية، ورطباً ليلاً وصباح الثلاثاء مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً على البحر صباح الثلاثاء، وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج، يضطرب أحياناً آخر الليل في الخليج العربي، وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عُمان. 
ويكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً وغائم أحياناً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على الجزر وبعض المناطق الشمالية والساحلية، ويكون رطباً ليلاً وصباح الأربعاء مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار على اليابسة، وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

جبل جيس
الإمارات
درجات الحرارة
درجة الحرارة
المركز الوطني للأرصاد
انخفاض درجات الحرارة
طقس الإمارات
الطقس في الإمارات
حالة الطقس في الإمارات
الشتاء
فصل الشتاء
الشتاء في الإمارات
آخر الأخبار
آركابيتا وباركواي تستثمران في محفظة شركات ذكاء اصطناعي سريعة النمو
اقتصاد
آركابيتا وباركواي تستثمران في محفظة شركات ذكاء اصطناعي سريعة النمو
21 يناير 2025
الصين تستضيف أول سباق بين البشر والروبوتات في العالم
الترفيه
العالم يترقب أول سباق بين البشر والروبوتات
اليوم 12:17
سينر يحتفظ بقمة التصنيف العالمي للتنس
الرياضة
سينر يحتفظ بقمة التصنيف العالمي للتنس
اليوم 11:53
شراكة بين "نوابغ العرب" و"جامعة الإمارات" لتمكين جيل جديد من العقول العربية
علوم الدار
شراكة بين "نوابغ العرب" و"جامعة الإمارات" لتمكين جيل جديد من العقول العربية
اليوم 11:51
لوكاشينكو يفوز في الانتخابات الرئاسية في بيلاروس
الأخبار العالمية
لوكاشينكو يفوز في الانتخابات الرئاسية في بيلاروس
اليوم 11:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©