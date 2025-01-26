تحسين أصول التجميل الطبيعي وصيانة الطرق في البر الرئيس بأبوظبي

هالة الخياط (أبوظبي)

تنفذ بلدية مدينة أبوظبي، خلال الفترة المقبلة، أعمالاً متفرقة لتأهيل أصول التجميل الطبيعي والصلب وشبكات الري الفرعية في نطاق حدود مركز بلدية الوثبة، إلى جانب صيانة أثاث الطرق في شبكة الطرق الخارجية بمدينة أبوظبي – البر الرئيسي جنوباً وشمالاً.

وطرحت البلدية 3 مناقصات لتنفيذ المشروعات خلال الفترة المقبلة، تستهدف من خلالها شركات المقاولات المتخصصة في مجال الطرق الرئيسية، والشركات المتخصصة في مجال مقاولات الزراعة والمناظر الطبيعية والبستنة وشبكات الري.

ويتوقع أن تعطي المشاريع العديد من الفوائد الإيجابية، منها رفع مستوى الخدمات، مما يخلق بيئة عمرانية تشجع على التواصل الاجتماعي والمكاني، والارتقاء بالصحة العامة، وتوفير سبل الراحة، والارتقاء بالظروف البيئية، وتحسين المظهر العام من خلال استخدام نباتات البيئة المحلية في التجميل الطبيعي، مما يخلق متنفساً طبيعياً وبيئة صحية ومظهراً جمالياً، وتحسين شبكة مياه الري من حيث خفض تكاليف التشغيل والصيانة والترشيد في استهلاك مياه الري، وذلك باستخدام أنظمة الري الحديثة والأوتوماتيكية، وتحسين الزراعات التجميلية والصلبة، حيث ستكون صديقة للبيئة.

وتسعى البلدية، من خلال المشاريع التي ستنفذها قريباً، إلى المواءمة بين قدرة منظومة البنية التحتية على تلبية احتياجات النمو المستمر في المنطقة، وبين تحقيق الرضا العام من قبل المجتمع على خدماتها ومرافقها العامة.

وأكدت البلدية أن تطوير وتمكين مرافق البنية التحتية في أبوظبي يعد أولوية أساسية وهدفاً استراتيجياً، وصولاً لبنية تحتية عصرية ومتكاملة، وفقاً لأرقى المعايير العالمية. وتندرج المشاريع ضمن إطار تطوير وتعزيز منظومة البنية التحتية في المدينة وضواحيها، بما يتوافق وينسجم مع حركة النمو التي تشهدها المدينة على الصعد كافة، السكانية والاقتصادية، مما يخلق بيئة عمرانية تشجع على التواصل الاجتماعي والمكاني، والارتقاء بالصحة العامة.