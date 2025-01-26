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علوم الدار

نهيان بن مبارك يحضر أفراح الكعبي والشامسي في العين

نهيان بن مبارك يتوسط الحضور في صورة جماعية (وام)
27 يناير 2025 00:58

العين (وام)

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حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه سالم سعيد عوض الكعبي، بمناسبة زفاف نجله «ذياب» على كريمة محمد سالم راشد الشامسي بقاعة زاخر في منطقة العين. وهنأ معاليه العروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة وهانئة، وأن ينعم الله تعالى عليهما بالبنين والرفاه والاستقرار، داعياً الله العلي القدير أن يديم على دولتنا وشعبنا الأمن والسعادة والاستقرار.
وأعرب ذوو العروسين خلال الحفل الذي حضره جمع غفير من الأهل والأصدقاء والمدعوين عن بالغ سعادتهم بهذه المناسبة، وشكرهم وتقديرهم لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، لمشاركتهم أفراحهم ومناسباتهم معربين عن بالغ اعتزازهم بنهج التواصل والترابط الأصيل مع أبناء الوطن.
تخلل الحفل عروض من الفنون الشعبية الإماراتية، واللوحات التراثية والأهازيج.

أفراح الكعبي
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العين
الإمارات
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