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علوم الدار

طالب بن صقر يزور مهرجان فخر الوطن

طالب بن صقر القاسمي لدى زيارته مهرجان فخر الوطن برأس الخيمة (وام)
27 يناير 2025 00:57

رأس الخيمة (وام) 

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زار الفريق الشيخ طالب بن صقر القاسمي، مهرجان «فخر الوطن»، المقام على شاطئ المُعيرض في رأس الخيمة، على مدار 3 أيام متواصلة من 24 إلى 26 يناير الجاري، والذي يسلط الضوء على العديد من التجارب الرائعة والأنشطة الاحتفالية المُتميّزة التي تجذب أفراد الأسرة. واطلع الشيخ طالب بن صقر، بحضور سالم راشد المفتول آل علي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، وعدد من المسؤولين، على الفعاليات والبرامج. وثمن الشيخ طالب بن صقر القاسمي، جهود إدارة مكتب فخر الوطن، برئاسة معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، رئيس مجلس الإدارة، في إقامة المهرجان، لتعريف أفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين بالدور الذي قام به أبطال خط الدفاع الأول، الذين أسهموا بشكل كبير في حماية المجتمع خلال جائحة «كوفيد - 19».

رأس الخيمة
الإمارات
طالب بن صقر القاسمي
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