«صحة الإمارات» تطلق حزمة مبادرات لتعزيز جودة الحياة

دبي (الاتحاد)

تستعرض وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ودائرة الصحة - أبوظبي، وهيئة الصحة بدبي خلال مشاركتها في الدورة الخمسين لمعرض ومؤتمر الصحة العربي «آراب هيلث 2025» الذي ينطلق اليوم بدبي، منظومة متكاملة من المبادرات المبتكرة والخدمات الصحية الرقمية تحت مظلة منصة «صحة الإمارات».

وتهدف المشاركة النوعية إلى إبراز التكامل الاستراتيجي بين الجهات الصحية وجهودها المشتركة في تطوير وتنظيم القطاع الصحي، بما يعزز من تنافسيته ومرونته وفعاليته ومواءمته مع توجهات وأولويات الدولة في مجالات الاستدامة والتنافسية والريادة العالمية. وتشهد منصة وزارة الصحة ووقاية المجتمع في المعرض -الذي يستمر حتى 30 يناير الجاري في مركز دبي التجاري العالمي- الكشف عن حزمة متكاملة من المشاريع والمبادرات الاستراتيجية التي تسهم في تعزيز جودة الخدمات الصحية المستقبلية.

وتتميز هذه المبادرات بتوظيفها للتقنيات الرقمية والنماذج التنبئية ونظم المعلومات الصحية، مع التركيز على الترابط بين الصحة والمناخ.

وأكد معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، أن الدورة الخمسين لمعرض ومؤتمر الصحة العربي 2025 علامة فارقة في مسيرة التميز والريادة التي امتدت لنصف قرن، مرسخة مكانة دولة الإمارات مركزاً إقليمياً وعالمياً للابتكار في القطاع الصحي، مشيراً إلى أن تعزيز تنافسية الدولة وريادتها في المجال الصحي يأتي ترجمة للرؤية الاستشرافية للقيادة الحكيمة في ظل نجاحها في بناء منظومة صحية متكاملة تستند إلى بنية تحتية متطورة، وتشريعات مرنة، وكفاءات وطنية مؤهلة. وقال إن المعرض منصة سنوية تستعرض الوزارة من خلالها، مشاريعها ومبادراتها المبتكرة في السياسات والتشريعات والبحوث والاقتصاديات الصحية، معتمدة على توظيف البيانات الضخمة وأحدث التقنيات الرقمية.

وقال معالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة - أبوظبي، بهذه المناسبة، إن معرض الصحة العربي محطة مهمة نستعرض من خلالها أبرز المشروعات والمبادرات الصحية التي تشهدها منظومة الرعاية الصحية في أبوظبي.

وعبر عن التطلع من خلال الحدث إلى استكشاف وتوطيد سبل التعاون المشترك مع الشركاء محلياً وعالمياً من أجل المضي قدماً في إرساء منظومة رعاية صحية هي الأكثر ذكاءً وكفاءة وترسيخ مساهمة أبوظبي في الجهود العالمية للتحول من الرعاية الصحية إلى العناية بالصحة القائمة على الاستباقية والوقاية.

من جهته، أوضح عوض صغيّر الكتبي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي، أن استضافة دولة الإمارات «معرض ومؤتمر الصحة العربي» في إمارة دبي، يعكس مكانة الدولة المتقدمة، وقدرة دبي على تنظيم مثل هذه الأحداث الكبرى، وثقة قادة الصحة في مختلف دول العالم وصناع القرار والخبراء والمتخصصين والأطباء والشركات المتخصصة في دبي كونها الملتقى ونقطة الانطلاق نحو مستقبل صحة أفضل، مؤكداً أن القطاع الصحي في الدولة يشهد تحولات سريعة ومذهلة، في بنيته التحتية والتقنية وحلوله الذكية وكوادره البشرية.