ماجان.. إبحار إلى تاريخ الإمارات

لأهميته التاريخية، سيكون «قارب ماجان» محور الجلسة الأولى في «ملتقى متحف زايد الوطني»، والتي تعقد غداً بمجلس المنهل بأبوظبي، تحت عنوان: «دور متحف زايد الوطني في الحفاظ على التراث البحري: مشروع قارب ماجان».

وتعقد الجلسة ضمن فعاليات مجتمعية وثقافية ينظمها المتحف بالتعاون مع مجالس أبوظبي في مكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة، وتقدِّم رحلة فكرية حول قصة مشروع «قارب ماجان»، المستوحى من قوارب العصر البرونزي التي أبحرت في مياه الخليج العربي قديماً، ودوره في فهم تاريخ الملاحة البحرية القديمة وممارساتها في الإمارات.