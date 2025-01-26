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علوم الدار

الإمارات: استهداف المستشفى السعودي في «الفاشر» انتهاك صارخ للقانون الدولي

تصاعد الدخان جراء اشتباكات مسلحة في الخرطوم (رويترز)
27 يناير 2025 00:58

أبوظبي (وام) 

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أدانت دولة الإمارات واستنكرت بشدة استهداف المستشفى السعودي في مدينة الفاشر غرب السودان، والذي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص الأبرياء، مما يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي.
وأكد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، على موقف دولة الإمارات الداعي للتوصل إلى حل سلمي للصراع، وضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وعدم استهداف المدنيين والمؤسسات المدنية، وعلى ضرورة حماية المرافق والمؤسسات الطبية والعاملين في القطاع الصحي، مشدداً على ضرورة ألا يكونوا هدفاً للصراع.
ودعا معاليه جميع الأطراف إلى احترام التزاماتها القانونية والإنسانية وفق إعلان جدة ووفق آليات منصة «متحالفون لتعزيز إنقاذ الأرواح والسلام في السودان - ALPS»، وضرورة اتخاذ خطوات فورية لحماية المدنيين، وتجنب تفاقم الأوضاع الإنسانية، مؤكداً على أهمية العمل الجماعي من أجل تحقيق السلام والاستقرار في السودان.
وعبر معاليه عن تعازيه ومواساته للشعب السوداني الشقيق ولأهالي الضحايا، متمنياً الشفاء العاجل لجميع المصابين.
وأدى هجوم بطائرة مسيرة استهدف قسم الطوارئ في المستشفى الواقع في عاصمة ولاية شمال دارفور إلى مقتل 70 شخصاً، وإصابة العشرات بينهم أطفال ونساء. 
وأكدت المملكة العربية السعودية، أمس، أن استهداف المستشفى السعودي بمدينة الفاشر السودانية، يعد انتهاكاً للقانون الدولي، مشددة على ضرورة توفير الحماية للعاملين في المجال الصحي والإنساني، وأهمية ضبط النفس وتجنب استهداف المدنيين، وتنفيذ ما تم التوقيع عليه في إعلان جدة.
من جانبه، أعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، في بيان له، أمس، عن إدانته واستنكاره الشديدين للاعتداء، الذي استهدف المستشفى السعودي في مدينة الفاشر. 
وأكد البديوي، أن الاستهداف يمثل انتهاكاً صارخاً وخطيراً للقوانين والمعاهدات الدولية والقرارات الأممية، التي تلزم بحماية المدنيين والمنشآت المدنية، بما في ذلك المرافق الصحية، داعياً إلى ضرورة توفير الحماية الكاملة للطواقم الطبية والمنشآت الصحية في السودان، لتمكينهم من أداء واجباتهم الإنسانية على الوجه الأكمل، خاصة في ظل الظروف القاسية التي يمر بها الشعب السوداني الشقيق. 
كما شدد أمين عام مجلس التعاون الخليجي على أهمية احترام القوانين الدولية والإنسانية، وضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات التي تهدد أرواح الأبرياء وتعرقل مساعي الجهود الإنسانية. 
بدوره، دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أمس، إلى وقف الهجمات على مراكز الرعاية الصحية والعاملين فيها بالسودان.
وقال تيدروس في منشور على منصة «إكس»: «نواصل الدعوة إلى وقف جميع الهجمات على قطاع الرعاية الصحية في السودان، وإتاحة الفرصة الكاملة لإصلاح المرافق المتضررة على وجه السرعة».

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