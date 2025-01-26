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علوم الدار

3800 شركة من 180 دولة تشارك في «آراب هيلث 2025»

3800 شركة من 180 دولة تشارك في «آراب هيلث 2025»
27 يناير 2025 00:57

دبي (وام)

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ينطلق معرض ومؤتمر الصحة العربي 2025 «آراب هيلث 2025» بنسخته الـ 50، اليوم، في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار «حيث يلتقي عالم الرعاية الصحية تحت سقف واحد». ويعد هذا الحدث فرصة للتفاعل مع أحدث الابتكارات الطبية وتقنيات الرعاية الصحية من خلال 3800 شركة عارضة من 180 دولة، ويمثل منصة مثالية للتواصل بين المهنيين والشركات والمستشفيات من مختلف أنحاء العالم. وتشارك في المعرض مجموعة من الشركات العالمية والمحلية المتخصصة في مجالات المعدات الطبية والأدوية والرعاية الصحية الرقمية والتقنيات الصحية المتقدمة، ويستقطب كبرى الشركات العالمية، إضافة إلى العديد من الشركات الناشئة التي تقدم حلولاً مبتكرة لتحسين الرعاية الصحية.
 ويشهد المعرض مشاركة من قبل منظمات حكومية ومؤسسات صحية تستهدف تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في تطوير القطاع الصحي. ويتزامن المعرض مع مجموعة من المؤتمرات المتخصصة التي تضم عدداً من الجلسات العلمية وورش العمل تغطي مجموعة واسعة من المواضيع التي تهم المتخصصين في الرعاية الصحية.

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