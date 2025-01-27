"دمثة" تسجل أقل درجة حرارة في الدولة

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم الاثنين.
وأوضح "الوطني للأرصاد" عبر منصة إكس، أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم هي 6.7 درجة مئوية في دمثة (العين) الساعة 06:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.
#أقل_درجة_حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 6.7 درجة مئوية في دمثة (العين) الساعة 06:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.#The_lowest_temperature recorded over the country today morning is 6.7°C in Damtha (Al Ain) at 06:45 UAE Local time. pic.twitter.com/1LfxsmHbTE— المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae) January 27, 2025