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علوم الدار

محمد بن راشد: إعلان عام 2025 "عام المجتمع" هو رسالة بأولويات المرحلة المقبلة

محمد بن راشد: إعلان عام 2025 "عام المجتمع" هو رسالة بأولويات المرحلة المقبلة
27 يناير 2025 09:35

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن إعلان عام 2025 "عام المجتمع" هو رسالة بأولويات المرحلة المقبلة. 


وقال سموه عبر حسابه على منصة "إكس": "إعلان عام 2025 "عام المجتمع" هو رسالة بأولويات المرحلة المقبلة .. وهي ترسيخ تماسك المجتمع وتعزيز أواصره .. كالبنيان يشد بعضه بعضا .. إن خط الدفاع الأول عن مكتسبات الوطن هو تماسك مجتمعنا الداخلي .. وترابط الأفراد .. والاهتمام بالصغير قبل الكبير .. وبالفقير قبل الغني .. وبالضعيف قبل القوي .. 

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المجتمع يَقوى بالأسرة .. والأسرة تَقوى بالوعي .. وبالوعي يقوى الوطن .. وتترسخ المسيرة .. ونبني المستقبل الأفضل لأجيالنا بإذن الله".

 

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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