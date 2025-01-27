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حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بشأن إنشاء وتنظيم حي الشارقة للإبداع

حاكم الشارقة
27 يناير 2025 10:47

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن إنشاء وتنظيم حي الشارقة للإبداع.

ويُنشأ بموجب المرسوم مجمع إبداعي في الإمارة يسمى: "حي الشارقة للإبداع "، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالأهلية الكاملة لإجراء التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه وممارسة اختصاصاته، ويكون له الاستقلال المالي والإداري، وتعود ملكيته لحكومة الإمارة، ويعتمد مسمى المجمع باللغة الإنجليزية: ‏"Sharjah Creative Quarter" ويُعرف اختصاراً ب: "SCQ".

وبحسب المرسوم يتبع المجمع ويعمل تحت مظلته عدد من الجهات الحكومية والخاصة والتي يصدر بها قرار من الرئيس.

ويكون مقر المجمع الرئيس في المدينة الجامعية في مدينة الشارقة، ويجوز بقرار من الحاكم أن ينشأ له فروع في باقي مدن ومناطق الإمارة.

كما نص المرسوم على أن يهدف المجمع إلى تحقيق ما يلي:

1. أن يكون مركزاً للمبدعين والموهوبين في مجالات تصميم الأزياء والمجوهرات وتصميم المنتجات والحرف اليدوية.

2. جذب العلامات التجارية الإقليمية المميزة بالإضافة إلى ممارسات التصميم الحديثة.

3. أن يكون مكاناً للتصنيع بشكل يدعم المصممين المبدعين ويكون مساحة ثقافية تستقطب الزوار المهتمين بكافة مجالات التصميم والفنون.

4. الاحتفاء بالعلامات التجارية في مجال التصميم من خلال عرض منتجات الأزياء الحديثة في المنطقة.

ووفقاً للمرسوم يكون للمجمع في سبيل تحقيق أهدافه ممارسة الاختصاصات الآتية:

1. التعاون مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية المعنية في مجال التصميم.

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2. تقديم مجموعة من المرافق والخدمات التي تهدف إلى جذب العلامات التجارية الإقليمية المميزة بالإضافة إلى ممارسات التصميم الحديثة.

3. إعداد وتنفيذ برامج مشتركة بين الجهات التابعة للمجمع.

4. التعاقد مع المصممين وأصحاب المواهب والمصانع والحرف في مجالات المجمع.

5. الاستعانة بالأجهزة المختصة في الإمارة للحصول على الدعم الفني والإداري لمعاونته في أداء مهامه.

6. تنظيم واستضافة والمشاركة في المعارض والورش والفعاليات ذات الصلة باختصاصات المجمع.

7. إبرام العقود والاتفاقيات والشراكات مع المؤسسات والجهات ذات العلاقة بعد اعتمادها من الرئيس.

8. تشكيل اللجان الدائمة أو المؤقتة وفرق العمل وتحديد مهامها ونظام عملها لمساعدته في تحقيق أهدافه واختصاصاته.

9. أي اختصاصات أخرى يكلف بها من قبل الرئيس.

ويكون للمجمع رئيس يصدر بتعيينه مرسوم أميري، على أن يتولى إدارة المجمع مدير يصدر بتعيينه قرار من الرئيس ويكون مسؤولاً أمامه ويُعاونه عدد كاف من الموظفين، ويُحدد القرار مهام المدير وصلاحياته.

كما نص المرسوم على عدد من المواد القانونية المعنية بالموارد المالية والأحكام الختامية والإعفاء من الرسوم والقرارات التنفيذية والنفاذ والنشر.

المصدر: وام
الشارقة
سلطان القاسمي
حاكم الشارقة
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