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علوم الدار

سيف بن زايد: إعلان 2025 "عام المجتمع" ترسيخ للمسؤولية المشتركة وتعبير حقيقي عن الاستثمار في الأسرة

سيف بن زايد
27 يناير 2025 14:33

أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»،عام 2025 "عام المجتمع" يحمل أسمى المعاني لتوثيق أواصر الروابط الاجتماعية في نسيج هذا الوطن الغالي بما يحفظ هويته وقيمه الأصيلة، وترسيخٌ للمسؤولية المشتركة، وتعبيرٌ حقيقي عن الاستثمار في الأسرة نواة المجتمع.

وقال سموه عبر منصة إكس:" سيدي القائد.. رؤيتكم الملهمة بإعلان عام 2025 "عام المجتمع"، تحمل معها أسمى المعاني لتوثيق أواصر الروابط الاجتماعية في نسيج هذا الوطن الغالي بما يحفظ هويته وقيمه الأصيلة، وهي ترسيخٌ للمسؤولية المشتركة، وتعبيرٌ حقيقي عن الاستثمار في الأسرة نواة المجتمع، والضمان المستدام لأمنه واستقراره، فبالتكاتف والتلاحم، نحقق الطموحات ونواجه التحديات بكل عزم، لنواصل بناء مستقبل وطنٍ يزدهر دوماً ويعلو شأنه بين الأمم في ظل القيادة الرشيدة".

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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