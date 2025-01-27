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حمدان بن زايد: إعلان "عام المجتمع" يجسد الالتزام الراسخ بقوة وتماسك مجتمعنا

حمدان بن زايد
27 يناير 2025 16:22

أكد سمّو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، أن إعلان عام 2025 "عام المجتمع" يجسد اهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله "، والتزامه الراسخ بقوة وتماسك مجتمعنا، ووحدته، واستقراره.

وقال سموه عبر منصة إكس: إعلان عام 2025 "عام المجتمع" يجسد اهتمام صاحب السمو رئيس الدولة، والتزامه الراسخ بقوة وتماسك مجتمعنا، ووحدته، واستقراره.
‏وأضاف سموه:"كلنا شركاء في مسيرة البناء والتنمية منذ التأسيس، والتلاحم المجتمعي في بلادنا قصة ملهمة نمضي معها بخطوات ثابتة، وواثقة، إلى مستقبل أكثر إشراقاً واستدامة".

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الإمارات
حمدان بن زايد
محمد بن زايد
المجتمع الإماراتي
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