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علوم الدار

هزاع بن زايد: المجتمعات القوية هي التي يتشارك أبناؤها المسؤولية

هزاع بن زايد: المجتمعات القوية هي التي يتشارك أبناؤها المسؤولية
27 يناير 2025 17:47

أشاد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين بإعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، عام 2025 "عام المجتمع".
وكتب سمو الشيح هزاع بن زايد آل نهيان، على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي "المجتمعات القوية المتماسكة هي التي يتشارك أبناؤها المسؤولية وينهضون معاً في عملية البناء والتنمية. وإعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة "حفظه الله" 2025 "عام المجتمع" يعزز هذه الرؤية التي تشكل حجر الزاوية في كل ما حققته الإمارات وما تصبو إلى تحقيقه من تقدم وازدهار".

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
محمد بن زايد
رئيس الدولة
هزاع بن زايد
عام المجتمع
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