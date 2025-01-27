هزاع بن زايد: المجتمعات القوية هي التي يتشارك أبناؤها المسؤولية

أشاد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين بإعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، عام 2025 "عام المجتمع".

وكتب سمو الشيح هزاع بن زايد آل نهيان، على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي "المجتمعات القوية المتماسكة هي التي يتشارك أبناؤها المسؤولية وينهضون معاً في عملية البناء والتنمية. وإعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة "حفظه الله" 2025 "عام المجتمع" يعزز هذه الرؤية التي تشكل حجر الزاوية في كل ما حققته الإمارات وما تصبو إلى تحقيقه من تقدم وازدهار".