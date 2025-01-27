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علوم الدار

أحمد بن محمد يفتتح «معرض ومؤتمر الصحة العربي»

أحمد بن محمد خلال افتتاح معرض ومؤتمر الصحة العربي وفي الصورة عبدالرحمن العويس والوزراء وكبار الحضور (وام)
28 يناير 2025 01:09

سامي عبد الرؤوف (دبي) 

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افتتح سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، أمس، فعاليات الدورة الخمسين لمعرض ومؤتمر الصحة العربي، الحدث الأكبر والأهم في مجال الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، بمشاركة أكثر من 3800 عارض، وتستمر فعالياته في مركز دبي التجاري العالمي حتى الخميس 30 يناير الجاري.
وأثنى سموه على جهود القائمين على إعداد وتنظيم معرض الصحة العربي على مدار الأعوام الخمسين الماضية، التي تحول خلالها إلى إحدى أهم المنصات العالمية المعنية بتصميم مستقبل الرعاية الصحية، مؤكداً سموه أن حجم المشاركة الإقليمية والعالمية هذا العام، متضمنة أكبر الأسماء المتخصصة في هذا القطاع الحيوي، هو برهان واضح على المكانة التي أسسها على مدار خمسة عقود، كقوة دفع رئيسة لجهود تطوير القطاع الصحي في المنطقة والعالم.
وقال سموه: «معرض الصحة العربي يؤكد دور دبي كمحرك استراتيجي للتحولات الإيجابية المؤثرة في القطاعات الحيوية، ومن أهمها قطاع الصحة... فهذا الحدث يجسد رؤية دبي طويلة المدى في بناء منظومات صحية مبتكرة وشاملة، مستندة إلى شراكات دولية قوية ومنصات تجمع قادة الفكر والخبراء في هذا المجال.. ولا شك في أن استمرارية المعرض على مدار خمسة عقود ونموه المطرد، هما دلالة على مكانة دبي مركزاً عالمياً لاستشراف مستقبل القطاعات الحيوية وتعزيز استدامتها، بما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة وحرصها على أن تكون دبي دائماً في طليعة المدن القادرة على مواجهة التحديات، وتحويلها إلى فرص للتطوير والتميُّز، واستحداث الحلول اللازمة للارتقاء بنوعية حياة الإنسان».

تقنيات وحلول مبتكرة
اطلع سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال جولة شملت عدداً من الأجنحة العالمية والمحلية المشاركة في المعرض، على ما يضمه الحدث الرائد من مشاركات لكبريات الشركات العالمية، حيث حرص سموه على التوقف لدى عدد من الأجنحة للتعرف على ما تقدمه من منتجات وتقنيات وحلول مبتكرة، حيث توقف سموه عند جناح «جنرال إلكتريك» GE وجناح شركة كانون، وتابع شرحاً حول ما يقدمانه من حلول مبتكرة في مجال التشخيص والرعاية الصحية.
وزار سموه جناح وزارة الصحة ووقاية المجتمع، حيث اطلع سموه على ما تعرضه الوزارة من حزمة مشاريع تحولية وخدمات مبتكرة تجسد رؤيتها في تطوير القطاع الصحي بشكل شامل ومتكامل، بما يسهم في إرساء منظومة صحية رائدة إقليمياً وعالمياً تدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030. كما شملت الجولة جناح هيئة الصحة بدبي، حيث استمع سموه إلى شرح حول مجمل التحولات الإيجابية السريعة التي يشهدها القطاع الصحي في دبي.
كما شملت جولة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم في المعرض جناح مدينة دبي الطبية، حيث اطلع على أبرز إنجازات المدينة، وما تقدمه من مشروعات في مجال تقديم أفضل الخدمات الطبية والرعاية الصحية، إضافة إلى تنظيمها مجموعة من الجلسات الحوارية المهمة ضمن فعاليات معرض الصحة العربي.
وتفقد سموه كذلك منصة «مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية»، حيث تابع شرحاً حول مشاركة المؤسسة التي تستعرض من خلال المعرض 19 خدمة ومشروعاً مبتكراً، منها 13 مشروعاً تنفرد المؤسسة بعرضها لأول مرة على منصتها، وذلك تحت شعار «مستقبل الصحة الآن». كما تخصص المؤسسة ضمن مشاركتها محوراً تحت عنوان «صحة الأسرة ورعاية المجتمع» تقدم ضمنه ثلاثة مشاريع مبتكرة، يُعرض اثنان منها لأول مرة على المستويين الإقليمي والعالمي، في تعاون وثيق مع أهم شركائها الدوليين.
رافق سمو النائب الثاني لحاكم دبي، خلال جولته في معرض الصحة العربي 2025، معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، ومعالي هلال سعيد المري، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، المدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي، وعوض صغير الكتبي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي، والدكتور عامر شريف، المدير التنفيذي لدبي الصحية.
وحضر افتتاح الحدث، الأبرز من نوعه في المنطقة، عدد من وزراء الصحة العرب، وهم: معالي الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان في جمهورية مصر العربية، ومعالي منصور بن إبراهيم آل محمود، وزير الصحة العامة في دولة قطر، ومعالي الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن، وزيرة الصحة في مملكة البحرين.

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