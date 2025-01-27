عيسى هلال: جاهزون لتطبيق «رؤية القيادة»

علي معالي (أبوظبي)

أكد عيسى هلال، رئيس مجلس الشارقة الرياضي أن إمارة الشارقة جاهزة تماماً لتطبيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بأن يكون عام 2025 «عام المجتمع»، من خلال المبادرات الرياضية والأنشطة المجتمعية، التي تجمع بين أبناء الوطن وتبني الكوادر، وتصنع القيادات وتسخر كل الإمكانات التي تسهم في جعل المجتمع أكثر ترابطاً.

وقال عيسى هلال: «الرؤية البعيدة لقيادتنا الرشيدة كفلت تنمية المجتمع، وجعلت الرياضة جزءاً مهماً في حياتنا، وأسهمت في تطوير الكثير من جوانب الحياة، وأصبح مجتمعنا بشكل عام يتطور ويزدهر أكثر وأكثر من عام إلى آخر، وجعل 2025 عاماً للمجتمع سيصنع حافزاً، ودافعاً كبيراً لتنفيذ كافة البرامج التي نخطط لها بشكل دائم في هذا المجال».

واستشهد عيسى هلال ببعض الفعاليات الرياضية والمجتمعية التي ينظمها المجلس سنوياً مثل دورة كلباء للألعاب الشاطئية، التي أقيمت دورتها الرابعة بمشاركة 4 آلاف لاعب ولاعبة في 23 مسابقة عبر 7 باقات من الألعاب الشاطئية، بحضور جمهور كبير من مختلف الجنسيات، وفعالية «عطلتنا غير» التي تستثمر العطلة الصيفية بالنسبة للناشئين والناشئات صيف كل عام بباقة من الفعاليات الترفيهية والرياضية إلى جانب البرامج التعليمية والدينية والثقافية.

وقال: «هناك أيضا دورة المدام للألعاب الصحراوية وهي رياضية مجتمعية وتشمل ألعاب كرة الطائرة وكرة قدم وكرة سلة، والى جانب هذه وتلك هناك العديد من الأنشطة المتفرقة كاليوم الوطني للمشي وسفاري الشارقة، وجري وادي الحلو وتحدي نجد المقصار، وتحدي مليحة للدراجات الجبلية».