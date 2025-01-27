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علوم الدار

عبدالله بن زايد: "عام المجتمع" دعوة للجميع لترسيخ القيم

عبدالله بن زايد: "عام المجتمع" دعوة للجميع لترسيخ القيم
27 يناير 2025 20:59

قال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية إن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، 2025 "عام المجتمع" يمثل دعوة للجميع لترسيخ القيم.
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، أن "عام المجتمع" هو دعوة للجميع لترسيخ القيم واستثمار القدرات وتفعيل الأفكار المبدعة لبناء مجتمع متماسك يتّسم بالتعاون والمسؤولية المشتركة ويعكس الطموح الكبير والنمو المستدام لدولة الإمارات. نشكر القيادة ونؤكد التزامنا بتكثيف مساعينا نحو وطن مزدهر يحتضن الجميع ويرحب بالجميع".

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
عبدالله بن زايد
عام المجتمع
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