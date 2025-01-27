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تفاهم بين «أمرك» و«مارشال» البريطانية

خلال توقيع مذكرة التفاهم (من المصدر)
28 يناير 2025 01:08

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت شركة «أمرك»، مزود خدمات وحلول الصيانة والإصلاح والعمرة العسكرية المتقدمة في المنطقة، توقيع مذكرة تفاهم مع «مارشال»، الشركة البريطانية المزودة لخدمات وحلول هندسة صيانة الطيران، في خطوة تسهم بتعزيز مكانتها الاستراتيجية في القطاع.
وتمهد مذكرة التفاهم الطريق للجانبين التعاون في عدد من المجالات الاستراتيجية، عبر توسيع نطاق تغطية خدماتهم في دول المنطقة، وتعزيز القدرات والإمكانيات التي توفرها في خدمات الطيران العسكري والتجاري على حد سواء.
وتنص مذكرة التفاهم على الاستفادة المتبادلة من المرافق الاستثنائية والمتطورة التي توفرها «أمرك» في مجال الصيانة والإصلاح والعمرة، إلى جانب خبراتها المتميزة، في سبيل مساهمة «مارشال» بتطوير القدرات والكفاءات لدى «أمرك» بهدف الحصول على شهادة الاعتماد من «منظمة التصميم العسكري»، وذلك من خلال الدعم الذي ستوفره مارشال الحاصلة على اعتماد هيئة الطيران المدني البريطانية «CAA» وهيئة الطيران العسكري «MAA».
وقال جاسم المرزوقي، الرئيس التنفيذي لـ «أمرك»: «إن الشراكة تنسجم مع توجهات الشركة الاستراتيجية ورؤيتها لتبني وتطبيق معايير جديدة للتميز في مجالات الصيانة والإصلاح والعمرة، حيث يسهم التكامل بين خبرات الشركة مع الإمكانات التي تتمتع بها مارشال في تحقيق الأهداف، عبر التركيز على الجاهزية والاستعداد الدائم لاستكشاف الفرص الجديدة، وتقديم خدمات استثنائية للمتعاملين، فضلاً عن تعزيز سمعة ومكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتميز في قطاع الطيران».
 من جانبه، قال أحمد بن سيفان الفلاسي، نائب الرئيس التنفيذي للصيانة والإصلاح والعمرة في «أمرك»: «إن مذكرة التفاهم تسهم في تعزيز الشراكة مع مارشال، إلى جانب تطوير الخدمات التي تقدمها (أمرك) في مجال خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة والحلول الهندسية المعقدة للمتعاملين في دولة الإمارات والمنطقة، حيث لا تركز مذكرة التفاهم على اعتماد منظمة التصميم العسكري فحسب، بل إنها تمهد الطريق لخطة نمو مشتركة وشاملة مع مارشال، عبر تحديد المبادرات الاستراتيجية والفرص الجديدة التي سنسعى لتحقيقها معاً».
وقال بوب باكستر، الرئيس التنفيذي لقطاع التنمية في «مارشال»: «إن الشراكة مع (أمرك) فرصة نوعية لتعزيز خدمات مارشال والوصول إلى أسواق جديدة، حيث سنتمكن معاً من الاستفادة من التقاطعات بين نقاط قوتنا المشتركة وخبرات (أمرك) نحو دفع عجلة التعاون والابتكار، ما يمكننا من خدمة متعاملينا بشكل أفضل».
يذكر أن هذه المذكرة تؤكد التزامات «أمرك» تجاه تطبيق أعلى معايير الجودة وتبني الحلول المبتكرة، ما يعزز من دورها شريكاً موثوقاً في الطيران العسكري والتجاري، ومن خلال تحقيق الهدف المنشود باعتماد منظمة التصميم العسكري، فإن «أمرك» ستعزز من مكانتها مزوداً رائداً لحلول الصيانة والإصلاح والعمرة المتقدمة، ما يوسع نطاقها العالمي وقدراتها التشغيلية.

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الإمارات
مارشال
بريطانيا
الطيران
قطاع الطيران
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