تعاون بحثي بين باروميتر «تريندز» العالمي وفريقي «صون العلم» و«ربدان التطوعيين»

أبوظبي (الاتحاد)

وقّع مركز تريندز للبحوث والاستشارات، ممثلاً بإدارة الباروميتر العالمي اتفاقيتي تعاون مع كل من فريق صون العلم التطوعي، وفريق ربدان التطوعي، وذلك في خطوة نوعية لتعزيز التعاون بين المؤسسات البحثية والفرق التطوعية.

تهدف الاتفاقيتان اللتان وقعتا كل على حدة، إلى استخدام الفرق التطوعية الإماراتية في تنفيذ المسوح الميدانية التي تغطي مجموعة من القضايا المهمة التي يدرسها المركز، بالإضافة إلى تعزيز التعاون البحثي والعمل المشترك لتحقيق أهداف مجتمعية مستدامة.

وقع الاتفاقيتين نيابة عن الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، الباحث سلطان العلي، مدير إدارة الباروميتر العالمي، فيما وقعها عن فريق صون العلم التطوعي السيد محسن أحمد الحارثي، قائد الفريق، ووقعها عن فريق ربدان التطوعي السيد سالم البريكي، رئيس الفريق، بحضور عدد من موظفي الجانبين.

الاتفاقيتان تضمنتا توفير إطار رسمي لتنسيق الجهود بين الأطراف الموقعة، وتنفيذ مسوح ميدانية تغطي قضايا اجتماعية واقتصادية ملحة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون البحثي، وتنظيم أنشطة وفعاليات مشتركة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة.