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خالد بن زايد: «عام المجتمع» يعكس التزام القيادة بتعزيز الروابط الأسرية

خالد بن زايد: «عام المجتمع» يعكس التزام القيادة بتعزيز الروابط الأسرية
27 يناير 2025 21:17

أكد سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، أن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2025 ليكون «عام المجتمع» في دولة الإمارات تحت شعار «يداً بيد»، مبادرة تعكس رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز الترابط والتلاحم الاجتماعي في دولة الإمارات.
وقال سموه، إن المبادرة تعكس التزام القيادة الحكيمة بتعزيز الروابط الأسرية والمجتمعية، من خلال تنمية العلاقات بين الأجيال، وتوفير بيئة شاملة تدعم القيم الإنسانية الأصيلة، مثل التعاون والانتماء، وتمثل خطوة إضافية نحو بناء مجتمع متماسك يساهم فيه الجميع في تحقيق التقدم المشترك.
وأضاف سموه أن «مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وضمن جهودها المستمرة لتحقيق الشمولية الاجتماعية، تشارك في هذه المبادرة التي تهدف إلى تمكين أفراد المجتمع كافة من المساهمة الفاعلة في عملية البناء والازدهار. ونحن في المؤسسة ملتزمون بتوفير كل الدعم والخدمات التي تساهم في تعزيز قدرات أصحاب الهمم، وتدعيم دورهم كمؤثرين إيجابيين في المجتمع».
وأكد سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان أن المؤسسة ستواصل تعاونها مع الجهات المعنية كافة لتنفيذ المبادرات التي تساهم في تعزيز التكامل بين أفراد المجتمع بمختلف فئاته، كما ستعمل على تحفيز أصحاب الهمم للمشاركة في هذه الفعاليات المجتمعية التي تسعى إلى تطوير المهارات ورعاية المواهب، بما يتماشى مع رؤية القيادة في دعم الابتكار وريادة الأعمال، وتحقيق التنمية المستدامة.
وشدد سموه على أن «عام المجتمع» هو دعوة حقيقية للجميع، مواطنين ومقيمين على حد سواء، للمشاركة في خلق مجتمع يعكس قيم التسامح والشراكة والاحترام المتبادل، ويضمن للجميع الفرص المتساوية للمساهمة في تقدم الدولة.

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المصدر: وام
خالد بن زايد
عام المجتمع
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