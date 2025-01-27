البرلمان العربي: التجربة الإماراتية في مجال حقوق الإنسان رائدة

القاهرة (وام)

أكد معالي محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، أن التجربة الإماراتية في مجال النهوض بحقوق الإنسان، تمثل تجربة رائدة على المستويات كافة، لكونها تقوم على ترجمة الخطط والاستراتيجيات الحقوقية كافة، وتحويل أهدافها إلى إنجازات ملموسة على أرض الواقع.

وشدد معاليه على أن النهوض بمنظومة حقوق الإنسان في دولة الإمارات، ينطلق من الرؤية المستنيرة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي ينظر إلى الإنسان باعتباره أعظم ثروة تمتلكها الدولة، وأنه الرهان الأساسي لبناء الوطن وتقدمه.

جاء ذلك في كلمة معالي رئيس البرلمان العربي خلال افتتاح أعمال الدورة السابعة والعشرين للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والمخصصة لمناقشة التقرير الدوري الثاني المقدم من دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بمشاركة أعضاء البرلمان العربي؛ معالي النائبة ناعمة الشرهان، ومعالي النائب ماجد المزروعي.

وقال اليماحي إن دولة الإمارات قطعت شوطاً كبيراً في تعزيز حقوق الإنسان، وفق رؤية متكاملة تنفذها حكومة دولة الإمارات تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، موضحاً أن هذه الرؤية تشمل تطوير الآليات الوطنية والسياسات والتشريعات، جنباً إلى جنب، مع الأخذ بأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.