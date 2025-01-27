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علوم الدار

الإمارات تغيث العائلات العائدة إلى شمال غزة

دعم الإمارات ساهم بتخفيف المعاناة الإنسانية لأهالي غزة (من المصدر)
28 يناير 2025 01:13

غزة (الاتحاد)

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تواصل الإمارات جهودها في تقديم المساعدات الإغاثية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، في إطار عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية، التي أمر بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لدعم الأشقاء الفلسطينيين.
ونفّذ متطوعو عملية «الفارس الشهم 3»، مبادرة «أجاك الخير» لإغاثة العائلات، التي تتجهّز للعودة إلى شمال قطاع غزة، حيث قدّمت لهم المساعدات العاجلة.
ومنذ صباح أمس الأول، توافد عشرات الآلاف من النازحين الفلسطينيين إلى شارع الرشيد الساحلي، قرب مفترق «نتساريم»، بانتظار العودة إلى مدينة غزة ومناطق شمال القطاع، بحسب اتفاق وقف النار.
وغصّ شارع الرشيد وطوله أكثر من 3 كم في مدينة الزهراء وأطراف مخيم النصيرات وسط القطاع، بعشرات آلاف الفلسطينيين، وهم يحملون أطفالهم وحاجياتهم، فيما اصطفت مئات السيارات والعربات المحمّلة بالأغراض الشخصية على غرار الخيام والملابس وقوارير المياه.
وفي سياق متّصل، وزّع متطوعو عملية «الفارس الشهم 3» أغطية شتوية على 492 عائلة نازحة في مخيم «التوبة» بمنطقة دير البلح وسط قطاع غزة، للتخفيف من معاناتهم وسط ظروف الشتاء القاسية.
كما تم توزيع أغطية شتوية على 131 أسرة نازحة في مخيم «أرض ترزي» بدير البلح.
وتم توزيع أغطية شتوية على 350 أسرة نازحة في مخيم «ملعب الجزيرة» بمدينة خان يونس جنوب القطاع.
وتحتوي «كسوة الشتاء» على الملابس الشتوية الرجالية والنسائية وملابس الأطفال والخيم وأغطية مضادة للماء، ساهم في تأمينها كل من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية.
وتسعى عملية «الفارس الشهم 3» إلى تحسين الوضع الإنساني والصحي في قطاع غزة، من خلال تلبية احتياجات النازحين الأساسية، بما في ذلك توفير الطعام والملابس ومستلزمات الإيواء، بهدف التخفيف من معاناتهم اليومية، كما تقدم العملية خدمات طبية متكاملة عبر المستشفى الميداني الإماراتي في رفح، بالإضافة إلى دعم المستشفيات بالمساعدات الطبية، مما يسهم في تعزيز قدراتها في ظل العجز الكبير الذي تعانيه المنظومة الصحية في القطاع.
وتأتي هذه المبادرات في وقت تتفاقم فيه الأوضاع الإنسانية في غزة، حيث سارعت الإمارات منذ اللحظة الأولى إلى توفير المساعدة لجميع الفئات المتضررة في القطاع. 
جدير بالذكر أن الإمارات أطلقت عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية، لتقديم الدعم الإنساني إلى الشعب الفلسطيني في غزة، في تجسيد لقيم التضامن والتآزر مع الشعب الفلسطيني الشقيق، والتي تستند إلى تاريخ طويل من العمل الإغاثي والإنساني، وللوقوف بجانبهم خلال الظروف الصعبة التي يواجهونها.

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