صقر غباش يبحث التعاون البرلماني مع رئيس «الشيوخ الكيني»

أبوظبي (وام)

عقد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أمس في مقر المجلس بأبوظبي، جلسة مباحثات مع معالي أماسون جيفاه كينغي، رئيس مجلس الشيوخ في جمهورية كينيا، ركزت على بحث سبل تعزيز علاقات التعاون البرلماني بين الجنابين، بما يواكب العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والتي تشهد تطوراً متنامياً؛ بفضل دعم قيادتي البلدين، وحرصهما على الدفع بها إلى آفاق أرحب.

ورحب معالي صقر غباش، بمعالي أماسون جيفاه كينغي في بلده الثاني دولة الإمارات، مؤكداً أن هذه الزيارة تستهدف تعزيز مختلف أوجه التعاون البرلماني بين المجلسين، بما يحقق تطلعات الجانبين وحرصهما على تفعيلها، من خلال تعزيز التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر جلسة المباحثات كل من: سعيد العابدي، وفاطمة المهيري، ومني حماد، وعائشة ليتيم، وعائشة المري، والدكتور عمر النعيمي، الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي. وقال معاليه: إن العلاقات بين البلدين شهدت، منذ تأسيسها في عقد الثمانيات من القرن الماضي، تطوراً ملحوظاً، مما عزز قوتها وتنوعها عبر مختلف القطاعات، مؤكداً أهمية دور المؤسسات البرلمانية في مواكبة توجهات البلدين، والمساهمة في تعزيز فرص التنمية والتقدم والازدهار، بما يحقق مصالحهما المشتركة.

وأكد معالي صقر غباش الحرص على توطيد أواصر الصداقة، وتعزيز التعاون الاستراتيجي مع برلمانات القارة الأفريقية، مشيراً إلى أن المجلس، وبهدف تعزيز التنسيق البرلماني وقع مذكرة تفاهم وتعاون مع المجموعة الأفريقية في الاتحاد البرلماني الدولي، كما أن عضويته كمراقب في البرلمان الأفريقي تتيح له فرصاً أوسع للمشاركة في مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز أطر التعاون البرلماني بين الجانبين.

وأكد الجانبان أن العلاقات القائمة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كينيا الصديقة تشهد تطوراً غير مسبوق على الأصعدة كافة، مدعومة بتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكينيا التي أبرمت هذا الشهر في أبوظبي والتي تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، وتعكس التزام الإمارات بتوسيع شراكاتها التنموية مع أفريقيا، وتمثل نقلة نوعية في التعاون بين البلدين.