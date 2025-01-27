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محمد الفلاحي: مجتمع الإمارات متماسك ومزدهر

محمد عتيق الفلاحي
28 يناير 2025 01:12

أبوظبي (الاتحاد)

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أكد الدكتور محمد عتيق الفلاحي، المدير العام لمؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، أن تخصيص القيادة الرشيدة عام 2025 ليكون «عام المجتمع» تحت شعار «يداً بيد»، يعكس مكانة الأسرة ودورها في تحقيق التنمية الشاملة والحفاظ على منظومة القيم الأصيلة في التماسك والترابط والاستقرار.
وأوضح الفلاحي أنه منذ تأسيسها على يد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، أخذت دولة الإمارات على عاتقها مسؤولية دعم الأسرة، من خلال القوانين والتشريعات والسياسات الوطنية والمبادرات والبرامج الاجتماعية.
وأضاف الفلاحي: من شأن المبادرة الوطنية أن تظهر وتعزز مقومات مجتمع الإمارات المتماسك والمزدهر، وتشجع الابتكار، بما ينعكس على إظهار النموذج المثالي للأسرة باعتبارها نواة المجتمع ومصدر التلاحم المجتمعي، كما ستظهر إمكانات مجتمع الإمارات في العمل المجتمعي والتطوعي بما يرسخ ثقافة المسؤولية المشتركة ويدفع عجلة التقدم المؤسسي والجماعي.
وأشار إلى حرص مؤسسات الدولة كافة على تلبية تطلعات وطموحات القطاع الاجتماعي وتوفير كل سبل الحياة الكريمة لشعب الإمارات، لتعزيز رؤية بناء مجتمع متماسك ضمن بيئة مستقرة تعزز من مشاركة أفراده في التنمية الشاملة، وبما يتماشى مع رؤية القيادة الحكيمة تجاه تحقيق تنمية اجتماعية مستدامة وضمان جودة الحياة للجميع.

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