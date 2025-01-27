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عمر الدرعي: أروع القيم الإنسانية السمحة

عمر حبتور الدرعي
28 يناير 2025 01:12

أبوظبي (الاتحاد) 

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عام المجتمع
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أكد الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، أن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2025 «عام المجتمع» يعكس نهج سموه وحرصه على بناء مجتمعٍ متماسكٍ ومتعاونٍ، يتحلى بأروع القيم الإنسانية السمحة، قادرٍ على الإبداع والابتكار، والمساهمة في بناء وطنٍ مزدهرٍ تقطف ثماره الأجيال، مضيفاً: وهذا ما يحتم على كل فردٍ التفاني والإخلاص لهذا الوطن الشامخ المعطاء والولاء لقيادتنا الرشيدة، التي ترتقي بنا في شتى المجالات التي تعزّز التطور الحضاري للدولة، وتهيئ لنا كل السبل لاستدامة السعادة للشعب وبناء مجتمعٍ مستقرٍّ ينعم بالطمأنينة والمودة والاستقرار.

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