سهيل المزروعي: تعزيز تماسك المجتمع مسؤولية وطنية مشتركة

أبوظبي (وام)

قال معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، إن إعلان عام 2025 «عام المجتمع» يُعد رسالة واضحة تعبّر عن أولويات المرحلة المقبلة، حيث يجسّد رؤية القيادة الحكيمة في ترسيخ تماسك المجتمع، وتعزيز أواصره، إذ يُعتبر المجتمع الركيزة الأساسية في حماية مكتسبات الوطن، كما يُظهر هذا الإعلان بوضوح رؤية القيادة في ترسيخ مبدأ التكافل والترابط المجتمعي، باعتباره أحد المقومات الأساسية للتنمية المستدامة والازدهار الوطني.

وأكد معاليه في تصريح له بهذه المناسبة أن تعزيز تماسك المجتمع يمثل مسؤولية وطنية مشتركة، تتطلب تضافر الجهود بين مختلف المؤسسات والأفراد، مما يضمن بناء مجتمع متماسك وقوي قادر على مواجهة التحديات وحماية مكتسبات الدولة. وأشار إلى أن هذا الإعلان يمثل خريطة طريق لتمكين المجتمع الإماراتي، ليصبح نموذجاً عالمياً يُحتذى به في التماسك والتعاضد والتعاون والعطاء. وأضاف معاليه: «إننا في وزارة الطاقة والبنية التحتية، سنعمل على ترجمة هذا التوجه الوطني عبر مبادرات ومشاريع تدعم المجتمع، وتسهم في تحسين جودة الحياة للجميع. وسنلعب دوراً محورياً في تحقيق أهداف «عام المجتمع» من خلال توفير حلول إسكانية مبتكرة ومستدامة تلبي احتياجات الأسر الإماراتية، وتعزز استقرارها الاجتماعي، وسنعمل جاهدين على تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الإسكانية، وتحسين الخدمات المُقدمة للمستفيدين، بما يرفع من جودة حياة المواطنين، ويعكس التزامنا الراسخ تجاه خدمة المجتمع».