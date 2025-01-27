أنور قرقاش: «عام المجتمع» خطوة حكيمة من قائد مُلهم

أبوظبي (الاتحاد)

اعتبر معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2025 «عام المجتمع»، يمثل خطوة حكيمة نحو مجتمع أكثر تماسكاً وترابطاً، مشيراً إلى أن الإنسان هو الأولوية في الإمارات.

وقال معالي الدكتور أنور قرقاش عبر منصة «إكس» أمس: «إعلان رئيس الدولة عام 2025 (عام المجتمع)، خطوة حكيمة من قائد مُلهم يحمل رؤية عميقة نحو مجتمع أكثر تماسكاً وترابطاً، وقادر على المضي بعزم نحو مستقبل مزدهر». وأضاف: «في الإمارات الإنسان هو الأولوية وضمن توازن دقيق بين المجتمع القوي والمحافظ على قيمه والمنفتح على كل ما هو جديد في العالم».