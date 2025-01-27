صقر غباش: «عام المجتمع» يحمل غايات سامية تؤصل أسمى قيم الأسرة

أبوظبي (وام)

أكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أنَّ إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2025 «عام المجتمع» يعكس رؤية سموه الحكيمة بأن المجتمع المتعاضد والمترابط والمتمسك بهويته الوطنية، يشكل أساس مسيرة التنمية والتطور والازدهار وبناء الأوطان المتقدمة.

وقال معاليه في تصريح له بهذه المناسبة: إن شعار «عام المجتمع» يحمل غايات سامية تؤصل أسمى قيم الأسرة والروابط المجتمعية الأصيلة في مجتمع الإمارات والتمسك بالهوية الوطنية والتي هي امتداد لنهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أسس مجتمع الإمارات على الوحدة والتكاتف والتضامن من أجل رفعة الوطن.

وأشار معاليه إلى أن «عام المجتمع» فرصة لأبناء الإمارات ولكل من يعيش على أرضها الطيبة للعمل «يداً بيد» من أجل بناء مجتمع متلاحم ومتعاون، يشارك فيه الجميع في تحقيق الخير والنهضة، ويقوم كل فرد بدوره من أجل حاضر زاهٍ ومستقبلٍ مشرق.

وأكد معاليه التزام المجلس الوطني الاتحادي بمواصلة العمل على التشريعات ومناقشة القضايا التي تدعم استقرار الأسرة وتماسك المجتمع، وتعزز دور أفراده ومسؤوليتهم المجتمعية، وتحافظ على الهوية الوطنية لتظل الإمارات بتوجيهات القيادة الرشيدة سباقة في صناعة المستقبل.