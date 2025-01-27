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خليفة بن محمد: «عام المجتمع» مسؤولية تطوعية لرفعة الوطن

خليفة بن محمد: «عام المجتمع» مسؤولية تطوعية لرفعة الوطن
28 يناير 2025 01:13

أبوظبي (وام)

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عام المجتمع
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قال معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة جمعية واجب التطوعية، إن «عام المجتمع»، مسؤولية تطوعية تجاه رِفعة الوطن وتقدمه، مشيداً بشِعار «يداً بيد» الذي يدفع بروح التماسك أمام التحديات لتحقيق الأهداف.
وأكد أن إعلان 2025، عاماً للمجتمع، من قِبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، هي رسالة محفّزة للعمل بجد من أجل الإنجاز المجتمعي، وتكون شاهداً على قدرة الإنسان الإماراتي على تحقيق ثقافة الابتكار والتميز، وإثراء قصص النجاح والريادة.
وأكد أهمية التطبيق العملي والاقتداء بما جاء في إعلان المبادرة الوطنية، والتي تعكس رؤية استراتيجية لتحقيق الآمال والطموحات. وأعرب عن بدء جمعية واجب التطوعية، باستلهام هذه الرؤية الفاعلة، وتقديم كل ما من شأنه دعم الروابط الاجتماعية، وأداء رسالتها الإنسانية التطوعية النبيلة، وإحداث التغيير الإيجابي المنشود في عام المجتمع.

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