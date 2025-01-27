محمد بن سلطان بن خليفة: «عام المجتمع» مبادرة ترسخ قيم الإمارات

أبوظبي (وام)

أكد الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، أن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2025 ليكون «عام المجتمع» في دولة الإمارات تحت شعار «يداً بيد»، مبادرة وطنية استثنائية لتعزيز قيم المجتمع المتماسك والمترابط، والمبدع، وتمكين أفراده وتبني التوجهات التي ترسخ ريادة الدولة عالمياً.

وقال الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، إن الرياضات البحرية بفعالياتها المتنوعة وبطولاتها المحلية والعالمية، تضطلع بدور محوري في تعزيز هذه القيم من خلال المشاركة النوعية لأفراد المجتمع، والشغف بالأنشطة والبرامج التراثية، بما يتماشى مع الهوية الوطنية والتاريخ البحري العريق.

وأوضح أن الرياضات البحرية، تمثل منصة مثالية لتعزيز الروابط ووشائج التواصل والتعارف بين مختلف فئات المجتمع، وتأكيد أهمية العمل الجماعي والتنافس الإيجابي، والمساهمة في تحقيق التقدم المجتمعي، ودعم التنوع الثقافي للمجتمع الإماراتي.

وأعلن الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان أن اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، سيحرص خلال هذا العام على أن تكون بطولاته وفعالياته جزءاً من هذا التوجه الوطني، لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة بأن يكون «عام المجتمع»، قاعدة صلبة وجسراً للتواصل والتنمية والتلاحم الوطني.