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علوم الدار

الجامعة العربية تشيد بإعلان 2025 «عام المجتمع»

الجامعة العربية تشيد بإعلان 2025 «عام المجتمع»
28 يناير 2025 01:12

القاهرة (وام)

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أشادت جامعة الدول العربية بإعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتخصيص 2025 ليكون «عام المجتمع» في دولة الإمارات، مؤكدة أن هذه المبادرة تعكس رؤية ثاقبة تدرك أهمية الاستثمار في الإنسان، وتعزيز التماسك المجتمعي كركيزة أساسية لتحقيق التقدم والازدهار.
وقالت السفيرة هيفاء أبوغزالة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، إن الرؤية المستنيرة للقيادة الرشيدة بدولة الإمارات رأت أن الأسرة هي نواة المجتمع، وأن التقدم لن يحدث من دون تعزيز التماسك على المستويات كافة، بدءاً من الأسرة والمجتمع.
وأكدت أبوغزالة، مساندة الجامعة العربية للمبادرات البناءة كافة التي تستهدف تعزيز أواصر المجتمعات العربية، وتدعيم روابط التعاون بين أفراد الشعوب العربية، داعية إلى ضرورة تعميم مثل هذه المبادرات على مستوى الوطن العربي، والاستفادة من التجارب الناجحة والرائدة في المجالات الاجتماعية والإنسانية في ظل التحديات الراهنة التي تواجه شعوبنا العربية.

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