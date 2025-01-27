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مسلم بن حم: بناء مجتمع مترابط ومتآزر ومزدهر

مسلم بن حم العامري
28 يناير 2025 01:12

العين (الاتحاد)

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قال الشيخ مسلم بن حم العامري، رئيس مجلس إدارة مركز سالم بن حم الثقافي: إن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2025 «عام المجتمع» يعكس حرص القيادة الرشيدة على الاحتفاء بقيم الأصالة والانفتاح والتسامح التي تتميز بها دولة الإمارات، وترسيخ أواصر الألفة والتعاون البناء بين أفراد المجتمع كافة، بما يسهم في تشكيل مستقبل مشرق ينعم فيه الجميع بالخير والازدهار.
وأضاف مسلم بن حم العامري: «عام المجتمع يأتي تتويجاً لجهود ومسيرة حافلة بالعطاء قادها الآباء المؤسسون الذين أرسوا دعائم وقيم مجتمعنا وعلى نهجهم واصلت القيادة الرشيدة التي راهنت على المجتمع وسخرت لأجله كافة الإمكانات في سبيل رفعته وحمايته وتقدمه». وأكد رئيس مجلس إدارة مركز سالم بن حم الثقافي «نجدد التزامنا بهذه المناسبة بمواصلة بذل الجهود لتحقق دولة الإمارات رؤيتها الطموحة المرتبطة بالمجتمع، وذلك من خلال العمل داخل مركز سالم بن حم الثقافي على استلهام هذه الرؤية الفاعلة، وتقديم كل ما من شأنه دعم الروابط الاجتماعية».

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