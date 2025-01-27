علي بن حرمل: قيمنا الأصيلة سر تميزنا

أبوظبي (الاتحاد)

أكد الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري، رئيس مجلس إدارة مجموعة «نما للتعليم» أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتخصيص العام 2025 ليكون «عام المجتمع» يُترجم رؤية خلاقة للقيادة الرشيدة، بشأن حرصها على ترسيخ منظومة القيم الاجتماعية، لدى مختلف فئات المجتمع، وغرس هذه القيم في نفوس النشء للأجيال المقبلة، مشيراً إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة لديها منظومة عريقة من القيم الاجتماعية، التي شكلت أحد الروافد القوية لمسيرة التقدم والنماء والازدهار، التي تشهدها الدولة في جميع ميادين التنمية الوطنية، وفي مقدمتها قطاع التعليم الذي يمثل الحاضنة لهذه القيم على مر العصور، من خلال ما تقوم به المؤسسات التعليمية من دور وتحمله من رسالة في بناء الإنسان المعتز بقيمه الإماراتية الأصيلة، والفخور دائماً بتمسكه بهذه القيم جنباً إلى جنب مع تميزه العلمي والتقني والحضاري.

وقال: إن توجيهات القيادة الرشيدة تُمثل نبراسَ عملٍ لجميع الهيئات والمؤسسات، بل ولمختلف فئات المجتمع بأن دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي تواصل تطورها وتقدمها وازدهارها تضع نصب عينيها منظومة قيمها الأصيلة كحاضنة اجتماعية لتماسك المجتمع وتلاحمه، وعمل مختلف فئاته بروح الفريق، بما يحقق ازدهاره واستدامة قيمه للأجيال المقبلة.