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الترفيه

«صوفيا» تؤجل «سكة سلامة» لظافر العابدين

الممثل التونسي ظافر العابدين
27 يناير 2025 22:10

محمد قناوي (القاهرة)
كشف الممثل التونسي ظافر العابدين عن خروج مسلسله «سكة سلامة» من السباق الرمضاني، بسبب تأخر الانتهاء من التحضيرات لبدء التصوير لانشغاله بثالث تجاربه السينمائية كمخرج من خلال فيلم «صوفيا».
 قال ظافر العابدين: كنت متشوقاً للعودة للدراما الرمضانية، بعد غياب 7 سنوات، منذ مسلسل «ليالي أوجيني» عام 2018، وعندما عُرض عليّ «سكة سلامة»، أعجبت به ووجدت أنه مناسب لعودتي للشاشة الرمضانية، وهو سيناريو وحوار ورشة من المؤلفين الشباب، إشراف محمد سليمان عبد المالك، إخراج محمد بكير، ولكن بسبب انشغالي بتصوير فيلم «صوفيا» بين تونس وإنجلترا، قررنا تأجيل العمل.
  وقال ظافر إن «صوفيا» أول عمل سينمائي قمت بكتابته وظل حبيس الأدراج لسنوات عدة لأسباب إنتاجية، وقد حان الوقت لتنفيذه بظروف مناسبة وتقديمه بمستوى عالٍ، وهو فيلم تونسي إنجليزي، ذو طابع إنساني، وفيه جوانب أكشن، وباللغتين العربية والإنجليزية.
 وأشار العابدين إلي أن الفيلم يضم العديد من الممثلين التونسيين والأجانب، من بينهم قيس السبتي، ممثل تونسي مقيم بألمانيا، والتونسية هبة عبوك المقيمة في إسبانيا، ومن إنجلترا جيسيكا براون فيندالي، وألكس ماكوين.
 يذكر أن آخر أعمال ظافر التي عُرضت مؤخراً كان الجزء الثاني من مسلسل «البحث عن علا»، عبر إحدى المنصات الرقمية، بعد 3 أعوام من عرض الجزء الأول، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، وفي السينما كان «أنف وثلاث عيون» آخر أعماله، عن رواية إحسان عبد القدوس، إخراج أمير رمسيس.

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