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محمد سيف السويدي: المجتمع أساس استدامة التقدم

محمد سيف السويدي
28 يناير 2025 01:12

أبوظبي (وام)

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عام المجتمع
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أكد محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، أن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تخصيص عام 2025 «عام المجتمع» في دولة الإمارات تحت شعار «يداً بيد»، يأتي تتويجاً لرؤيته الحكيمة في تعزيز قوة الدولة من خلال بناء مجتمع متماسك ومترابط بين أفراده كافة، فالمجتمع هو أساس استدامة التقدم والازدهار، وهو الركيزة الأساسية في تشييد أركان الدولة الحديثة، وتعزيز مكانتها بين الأمم.
وقال إن تضافر جهود فئات المجتمع كافة، سيسهم في تحقيق رؤية مستقبلية واعدة لتحافظ دولة الإمارات على صدارتها في مقدمة الدول المتفردة بحضارتها وتراثها وتاريخها العريق.
وأضاف: «نحن بدورنا في صندوق أبوظبي للتنمية، نحرص على المشاركة في مختلف المشاريع ذات التأثير الإيجابي على المجتمع، وذلك من خلال التعاون والشراكة مع الجهات الوطنية والمؤسسات الأكاديمية، وتقديم الدعم اللازم لتمكينها من تنفيذ برامجها ومبادراتها المتعلقة بالمسؤولية المجتمعية، والتي تُعنى برعاية المواهب، وتشجيع الابتكار في مختلف المجالات».
وأشار إلى أن الصندوق يقوم بتشجيع الموظفين على المشاركة في الأنشطة التطوعية، لتعزيز الوعي بمفهوم ثقافة المسؤولية المشتركة بين أفراد المجتمع الواحد، والتي تسهم في ترسيخ القيم والمبادئ الأصيلة للمجتمع الإماراتي وتعزيز تماسكه، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة.

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