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عبدالله آل حامد: «عام المجتمع» يجسد رؤية القيادة في تعزيز التلاحم

عبدالله آل حامد
28 يناير 2025 01:12

أبوظبي (وام)

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أكد معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام، أن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تخصيص 2025 «عام المجتمع» في دولة الإمارات، يجسد رؤية سموه في تعزيز التلاحم والتماسك المجتمعي، انطلاقاً من إيمانه بأنه الركيزة الأساسية لبناء وطن قوي ومزدهر، تتضافر فيه الجهود، وتتجلى فيه قيم التعاون والتكاتف والانتماء لتحقيق الإنجازات والطموحات المستقبلية. وأوضح معاليه أن «عام المجتمع» يعبر عن نهج دولة الإمارات في تعزيز التماسك المجتمعي، وبناء مجتمع طموح ومبدع يسهم في دفع مسيرة التنمية والازدهار، من خلال تكامل الجهود والعمل المشترك لتحقيق أهداف تنموية تخدم تطلعات الحاضر والمستقبل. 
وقال معاليه: «يستكمل هذا الإعلان جهود دولة الإمارات المستمرة في تعزيز قيم التلاحم الاجتماعي، والتي بدأها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتواصل قيادتنا الرشيدة مسيرة العمل على ترسيخها، باعتبارها أساساً مهما للبناء والتطوير».

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