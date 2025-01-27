فيصل القاسمي: «عام المجتمع» دعوة للترابط بين الأجيال

الشارقة (وام)

أكد الشيخ فيصل بن سلطان القاسمي أن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تخصيص عام 2025 ليكون «عام المجتمع»، هو خطوة مهمة تعكس الرؤية الاستشرافية النيرة للقيادة الرشيدة التي تهدف إلى تعزيز أواصر التعاون والتضامن بين جميع أفراد المجتمع، مشيراً إلى أن هذا العام يمثل دعوة حقيقية للترابط بين الأجيال، وتعزيز العمل الجماعي، حيث تلتقي القيم الإنسانية النبيلة مع أهداف التنمية المستدامة. وقال: «إن توجيه الجميع نحو خدمة المجتمع والمشاركة في المبادرات التطوعية، أمر يعكس سعي دولة الإمارات في بناء وطن تسوده قيم الوحدة والمسؤولية المشتركة»، مؤكداً أن «عام المجتمع» يمثل فرصة مهمة لتعزيز دور الأفراد والمؤسسات في دفع عجلة التنمية، سواء في المجال الاجتماعي أو الثقافي أو الاقتصادي.