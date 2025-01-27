سعيد بن طحنون: «عام المجتمع» يعكس جهود الإمارات في ترسيخ قيم الإنسانية

العين (وام)

أكد معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان أنَّ إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2025 «عام المجتمع» يعكس جهود الإمارات في مجال خدمة المجتمع، وترسيخ قيم الإنسانية، حيث التضامن والتعاون والعدالة الاجتماعية. وقال معاليه: إن الإمارات تثبت أن الإنسانية لا تعرف حدوداً، وأن العمل المجتمعي هو وسيلة لبناء مجتمع أكثر استقراراً وازدهاراً، مما يجعل الإمارات نموذجاً يُحتذى به في تعزيز التنمية المستدامة ومساعدة المجتمعات كافة، مشيراً إلى أن «عام المجتمع» يأتي امتداداً لنهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» الذي يُعد نموذجاً للقيادة الحكيمة والعطاء الإنساني.

وأكد معاليه أن إرث زايد الخالد يظل شاهداً على أن القيادة الحقيقية تكمن في خدمة الإنسان لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير الفرص المتساوية للجميع، وتضع الإنسانية في قلب سياساته، وتعمل على مساعدة المحتاجين داخل المجتمع وخارجه وتمكين الشباب والمرأة، وتوفر لهم الفرص للمشاركة الفعالة في بناء المجتمع.