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عبدالرحمن العويس: «عام المجتمع» مبادرة وطنية ملهمة

عبدالرحمن العويس
28 يناير 2025 01:12

دبي (وام)

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عام المجتمع
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أكد معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، أن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تخصيص عام 2025 «عام المجتمع»، يمثل مبادرة وطنية ملهمة تعزز ترسيخ النسيج المجتمعي وتقوية أواصر الترابط بين جميع فئات مجتمع الإمارات، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة ومستقبل الأجيال، واستدامة مسيرة الإمارات التنموية في الريادة والتنافسية.
وقال معاليه، إن شعار «يداً بيد» يشكل نقلة نوعية لتوحيد الجهود وتكاتف الطاقات من أجل بناء نموذج مجتمعي فريد، يجمع بين الأصالة والمعاصرة، مشيراً إلى أن هذه المبادرة ستفتح آفاقاً جديدة للعمل التطوعي والمشاركة المجتمعية الفعالة.
وأوضح معاليه أن المبادرة تركز على تمكين الأسر وتعزيز التواصل بين الأجيال المختلفة، مع خلق منصات تفاعلية تجمع أفراد المجتمع، وتعزز تبادل الخبرات والتجارب، وتحافظ على الموروث الثقافي الغني لدولة الإمارات.
وقال إن هذه المبادرة الوطنية تسهم في تعزيز قدرات أبناء المجتمع وتنمية طاقاتهم الإبداعية، من خلال منظومة متكاملة لتطوير المهارات واكتشاف المواهب، مع التركيز على مجالات الابتكار وريادة الأعمال والتقنيات المتقدمة كالذكاء الاصطناعي، وغيرها من المجالات الحيوية التي تدعم مسيرة التنمية الوطنية، وتسهم في كتابة فصل جديد من قصة نجاح دولة الإمارات.
وأكد معاليه أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع ستكون شريكاً فاعلاً في تحقيق أهداف «عام المجتمع» من خلال إطلاق مبادرات وبرامج صحية مجتمعية مبتكرة، تعزز الوعي الصحي، وتدعم نمط الحياة الصحي، وتفتح المجال أمام المتطوعين للمشاركة في تقديم الخدمات الصحية المجتمعية، مما يسهم في بناء مجتمع صحي متماسك ومستدام.

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