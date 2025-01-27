تطوير الجزيرة الوسطية لشارع الشيخ راشد بن سعيد في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أنجزت بلدية مدينة أبوظبي مشروع تطوير الجزيرة الوسطية على امتداد شارع الشيخ راشد بن سعيد في أبوظبي، بطول 1.7 كيلومتر، مستهدفة تعزيز جمالية المدينة، وتحسين البنية التحتية باستخدام أحدث التقنيات المستدامة.

ويأتي هذا المشروع في إطار التزام بلدية مدينة أبوظبي بتطبيق أفضل الممارسات العالمية الهادفة إلى تطوير البنية التحتية، والارتقاء بالمظهر الحضري، بما يتماشى مع معايير الاستدامة البيئية. وتضمن المشروع أعمالاً تجميلية مبتكرة باستخدام تكنولوجيا «الرمل الثابت» الحديثة على مساحة 6500 متر مربع، مما ساهم في تعزيز المظهر العام للطريق وضمان استدامته.

كما تم تركيب شبكة ري جديدة تدعم استهلاك المياه بكفاءة، بما يتطابق مع معايير ترشيد الاستهلاك، وحفظ الموارد المائية، واشتمل المشروع على زراعة زهور موسمية لإضفاء لمسة جمالية حيوية على الجزيرة الوسطية وشبكة الطرق المحيطة.