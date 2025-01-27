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تقدير عربي لجهود الإمارات في دعم ملف حقوق الإنسان

تقدير عربي لجهود الإمارات في دعم ملف حقوق الإنسان
28 يناير 2025 01:08

القاهرة (وام)

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أشاد السفير طلال المطيري، رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، بجهود دولة الإمارات في مجال حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن الإمارات أظهرت حرصاً كبيراً على تعزيز حقوق الإنسان وطنياً وإقليمياً، من خلال إصلاحات تشريعية ومبادرات سياسية واجتماعية تهدف إلى تعزيز الحريات الأساسية، وحماية حقوق الفئات الأكثر احتياجاً، ودعم المساواة بين الجنسين.
جاء ذلك في كلمة المطيري، خلال أعمال الدورة الـ 27 للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
وثمن المطيري جهود الإمارات في دعم ملف حقوق الإنسان على المستويين الإقليمي والدولي، من خلال مشاركتها الفاعلة في المحافل المختلفة، ودعمها للجهود الرامية إلى تعزيز السلام والعدل وحقوق الإنسان في العالم.

حقوق الإنسان
الإمارات
اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان
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