«آراب هيلث»: شراكة بين «M42» و«رابسودي» لدعم مبادرات الطب الدقيق

دبي (وام)

وقعت مجموعة «M42»، الطبية العالمية، شراكة استراتيجية مع «رابسودي - Rhapsody»، منصة تمكين الصحة الرقمية، تهدف إلى دعم مبادرات الطب الدقيق في جميع أنحاء دولة الإمارات وخارجها. وقع الشراكة، على هامش فعاليات معرض ومؤتمر الصحة العربي «آراب هيلث 2025» الذي انطلق أمس بمركز دبي التجاري العالمي، خالد العمادي، رئيس إدارة المعلومات في منصة الرعاية العالمية للمرضى في «M42» وستيوارت هيفسايد، رئيس قسم الإيرادات في «رابسودي».

ويحظى هذا التعاون بدعم «مايكروسوفت آزور- Microsoft Azure»، ويهدف إلى رسم ملامح جديدة لتكامل بيانات الرعاية الصحية وتعزيز المخرجات الصحية على مستوى العالم، من خلال توفير حلول متطورة تعزز قابلية التشغيل البيني بسلاسة وقابل للتطوير.

وستتيح هذه الشراكة وصولاً أوسع وقابلية للتطوير لمؤسسات الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم، وستمكن حلولها المبتكرة مقدمي الرعاية الصحية من تبادل البيانات بسهولة، وتحسين المخرجات العلاجية للمرضى ودفع الكفاءة التشغيلية. وستتوفر المنصة قريباً على «Microsoft Azure Marketplace».

وقال خالد العمادي، إن الشراكة مع «رابسودي» تعد مهمة ومحورية في دعمنا لمواصلة الارتقاء بحدود الابتكار في مجال الرعاية الصحية، لافتاً إلى أنه من خلال الاستفادة من القدرات المتطورة لـ«مايكروسوفت آزور»، والجمع بين الابتكار التقني وخبرة التشغيل البيني والالتزام بالحلول التي تركز على المرضى، سيكون لهذا التعاون القدرة على تغيير طريقة عمل مقدمي الرعاية الصحية. وستسهم خبرة الطرفين المشتركة في توفير تحسينات كبيرة في عملية تبادل البيانات والتكامل والكفاءة التشغيلية وأخيراً نتائج المرضى، لإنشاء منظومة عمل عالمية فعالة للرعاية الصحية.

ومن جانبه، أعرب ستيوارت هيفسايد، عن سروره بإبرام هذه الشراكة الوثيقة مع كل من«M42» و«مايكروسوفت»، بما يتماشى مع الرؤية المشتركة لتسريع تبني الابتكار في مجال الصحة الرقمية وتقديم أفضل مستويات الرعاية المدروسة للمرضى.