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«أبوظبي للدفاع المدني» تحذر من مخاطر التدفئة غير الآمنة في فصل الشتاء

«أبوظبي للدفاع المدني» تحذر من مخاطر التدفئة غير الآمنة في فصل الشتاء
28 يناير 2025 00:59

أبوظبي (الاتحاد)
حذرت هيئة أبوظبي للدفاع المدني من مخاطر التدفئة غير الآمنة داخل المنازل، خصوصاً باستخدام الحطب أو الفحم، مشيرة إلى أن هذه الوسائل قد تؤدي إلى تجمع غاز أول أكسيد الكربون المعروف بـ «القاتل الصامت»، وهو غاز عديم اللون والرائحة، لا يمكن الشعور به، ويتسبب في الاختناق، ويؤدي إلى الوفاة عند استنشاقه.
وأكدت «الهيئة»، ضمن «حملة السلامة في الشتاء»، أن التدفئة باستخدام الحطب أو الفحم داخل الأماكن المغلقة تشكل خطراً كبيراً على سلامة الأفراد، خصوصاً أثناء النوم، إذ يزداد احتمال التعرض للاختناق أو اندلاع الحرائق. وأوصت باتباع تدابير الوقاية والسلامة عند استخدام هذه الوسائل، مثل تشغيلها في أماكن مفتوحة أو مزودة بتهوية جيدة، وإطفائها تماماً بعد الانتهاء من استخدامها.
ودعت إلى الاستعانة بالمدافئ الكهربائية كبديل آمن داخل المنازل، مع الالتزام بالإرشادات الوقائية المرتبطة بها، مثل وضعها بعيداً عن المواد القابلة للاشتعال كالأثاث والستائر، والتأكد من سلامة الأسلاك الكهربائية وعدم تمريرها تحت السجاد، فضلاً عن منع الأطفال من اللعب بالقرب منها لتجنب الحروق.
وحذرت من الاستخدامات غير المخصصة للمدافئ، مثل تسخين الأطعمة أو تجفيف الملابس أو إشعال البخور، لما قد تسببه من مخاطر الحريق. وأوصت بإطفاء أجهزة التدفئة عند مغادرة المكان أو النوم.
في ختام بيانها، أكدت «الهيئة» أهمية التعاون مع فرق الدفاع المدني، من خلال الإبلاغ الفوري عن أي طارئ عبر الرقم (999)، وإفساح الطريق لمركبات الإنقاذ والإطفاء والإسعاف، وتجنب التجمهر في مواقع الحوادث؛ لضمان سرعة الاستجابة والحفاظ على سلامة الجميع.

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