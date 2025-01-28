الأربعاء 29 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

عبدالله بن زايد يستقبل وزير خارجية الهند ويبحثان العلاقات الاستراتيجية بين البلدين

عبدالله بن زايد مستقبلاً وزير خارجية الهند (تصوير: سعيد جمعوه)
28 يناير 2025 10:26

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، معالي الدكتور سوبرامنيام جايشانكار، وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند الصديقة.

ورحب سموه بمعالي سوبرامنيام جايشانكار، وهنأه بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية، معرباً عن تمنيانه للشعب الهندي الصديق دوام التقدم والازدهار.

أخبار ذات صلة
«الدولي للاستمطار» يناقش دمج الذكاء الاصطناعي والطائرات بدون طيار لتعزيز هطول الأمطار
القمة العالمية للحكومات تكشف عن مشاركة أكثر من 30 رئيس دولة وحكومة و 140 وفداً حكومياً

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، الذي عقد في أبوظبي علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين، وسبل تعزيزه في المجالات كافة، ومنها الاقتصادية، والتجارية، والاستثمارية، والثقافية.

كما بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ومعالي الدكتور سوبرامنيام جايشانكار مجمل التطورات الإقليمية والدولية، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

المصدر: وام
الإمارات
الهند
عبدالله بن زايد
آخر الأخبار
شراكة بين آركابيتا وDSV لبناء مركز لوجستي عصري مستدام في جبل علي
اقتصاد
شراكة بين آركابيتا وDSV لبناء مركز لوجستي عصري مستدام في جبل علي
28 يناير 2025
واشنطن تأمر موظفيها بمغادرة الكونغو الديموقراطية
الأخبار العالمية
واشنطن تأمر موظفيها بمغادرة الكونغو الديموقراطية
اليوم 22:32
كو يستعرض «البرنامج الانتخابي» أمام «الأولمبية الدولية»
الرياضة
كو يستعرض «البرنامج الانتخابي» أمام «الأولمبية الدولية»
اليوم 22:30
البرلمان الألماني يقر اقتراحاً بشأن مواجهة الهجرة
الأخبار العالمية
البرلمان الألماني يقر اقتراحاً بشأن مواجهة الهجرة
اليوم 22:12
«الدولي للاستمطار» يناقش دمج الذكاء الاصطناعي والطائرات بدون طيار لتعزيز هطول الأمطار
علوم الدار
«الدولي للاستمطار» يناقش دمج الذكاء الاصطناعي والطائرات بدون طيار لتعزيز هطول الأمطار
اليوم 22:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©