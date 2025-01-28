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علوم الدار

"الوطني الاتحادي" يواصل مناقشة قانون تعديل بعض القوانين الاتحادية

"الوطني الاتحادي" يواصل مناقشة قانون تعديل بعض القوانين الاتحادية
28 يناير 2025 15:08

واصلت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته اليوم "الثلاثاء"، برئاسة سمية عبدالله السويدي رئيسة اللجنة لهذا الاجتماع، مناقشة مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض القوانين الاتحادية، بمشاركة ممثلي مؤسسة الإمارات للدواء.
وشارك في الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: محمد حسن الظهوري مقرر اللجنة لهذا الاجتماع، وناعمة عبدالله الشرهان، عضوا المجلس الوطني الاتحادي.
واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها مع ممثلي مؤسسة الإمارات للدواء، مواد مشروع القانون الذي يتضمن تعديل القوانين الاتحادية ذات الصلة باختصاص مؤسسة الإمارات للدواء في الجهة الاتحادية المعنية بتلك القوانين، وذلك بأن تحل المؤسسة، محل الجهات التي وردت في تلك القوانين.

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المصدر: وام
المجلس الوطني الاتحادي
القوانين
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